Lionel Messi está de vuelta: la MLS confirmó su regreso para el debut de Inter Miami

La espera terminó. Lionel Messi volvió a entrenarse con normalidad en Inter Miami y la MLS confirmó su presencia en el partido inaugural frente a Los Ángeles FC, que marcará el inicio de la temporada 2026. La noticia llevó alivio tanto al club como a los fanáticos, después de la incertidumbre que había generado la lesión muscular sufrida durante la pretemporada.
El rosarino había acusado una distensión en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso ante Barcelona SC en Ecuador, una molestia que lo obligó a cancelar su participación en el siguiente compromiso en Puerto Rico y encendió las alarmas. Sin embargo, su evolución fue favorable y desde hoy retomó los entrenamientos completos junto al plantel, dejando en claro que estará disponible para el debut oficial.
La propia liga estadounidense reforzó esa certeza al promocionar el encuentro como uno de los grandes atractivos del calendario, con un enfoque especial en el cruce entre Messi y Son Heung-min, la figura surcoreana de Los Ángeles FC. El partido se disputará el sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, un estadio con capacidad para más de 77.000 espectadores que fue elegido especialmente para este evento.
El traslado del encuentro desde el BMO Stadium, habitual casa de LAFC, al histórico escenario olímpico refleja la dimensión que adquirió el regreso del argentino. Las entradas se agotaron con anticipación y el interés también se trasladó a las plataformas de transmisión, en un contexto marcado por el impacto global que generan ambos futbolistas.
Para Inter Miami, la presencia de Messi es clave en el arranque de una temporada en la que defenderá el título de la MLS Cup conseguido el año pasado. Además, su recuperación representa una señal positiva de cara a los próximos compromisos del equipo y también para la selección argentina, que sigue de cerca la evolución de su capitán.
Desde su llegada al club, el campeón del mundo transformó el alcance mediático y deportivo de la liga, sumando títulos, audiencias récord y una visibilidad que trascendió fronteras. Ahora, con su regreso confirmado, volverá a ser el principal protagonista de un torneo que busca consolidar su crecimiento a nivel internacional.