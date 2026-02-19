Lionel Messi está de vuelta: la MLS confirmó su regreso para el debut de Inter Miami

La propia liga estadounidense reforzó esa certeza al promocionar el encuentro como uno de los grandes atractivos del calendario, con un enfoque especial en el cruce entre Messi y Son Heung-min, la figura surcoreana de Los Ángeles FC. El partido se disputará el sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, un estadio con capacidad para más de 77.000 espectadores que fue elegido especialmente para este evento.