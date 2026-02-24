El zoológico donde vive el mono Punch publicó fotos del orangután recién nacido

Dado que estos ejemplares suelen aferrarse a sus madres apenas nacen, la separación física les genera niveles altos de ansiedad. Para mitigar este efecto, el personal del zoológico proporcionó a Punch toallas y diversos juguetes que sirven como refugio ante situaciones de estrés. Aunque el primate ya interactúa con otros miembros de su especie, todavía utiliza su peluche como escudo protector cuando recibe algún regaño. Los videos de su comportamiento circulan por todo el mundo y ya tiene seguidores en numerosos países.