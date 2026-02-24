El zoológico donde vive el mono Punch publicó fotos del orangután recién nacido

El zoológico de Ichikawa publicó recientemente fotografías de Punch durante sus primeros meses de vida, tras la masiva viralización de su historia en redes sociales. El pequeño orangután nació el 26 de julio de 2025 en este recinto japonés, donde los cuidadores asumieron su crianza debido a que su madre no pudo hacerse cargo de él.
Dado que estos ejemplares suelen aferrarse a sus madres apenas nacen, la separación física les genera niveles altos de ansiedad. Para mitigar este efecto, el personal del zoológico proporcionó a Punch toallas y diversos juguetes que sirven como refugio ante situaciones de estrés. Aunque el primate ya interactúa con otros miembros de su especie, todavía utiliza su peluche como escudo protector cuando recibe algún regaño. Los videos de su comportamiento circulan por todo el mundo y ya tiene seguidores en numerosos países.
La historia de la mamá del mono Punch: el abandono que impactó a todos
Según explicó uno de los cuidadores al diario japonés The Mainichi, la madre de Punch era primeriza y no mostró señales de cuidado hacia la cría. Otro factor que podría haber influido en el abandona fue que el pequeño primate nació durante una ola de calor.
“La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña, otras madres a veces se encargan del cuidado de los niños, pero no hubo tales señales”, detalló. Como el pequeño estaba sano, optaron por separarlo temporalmente y alimentarlo con leche.
Los macacos bebés suelen aferrarse al pelaje de su madre para sentirse protegidos y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y juguetes. Punch eligió un peluche, cuya textura y forma similar a la de otro primate le brindaron seguridad.
El 19 de enero fue reintroducido por completo al grupo. Al principio, otros monos se mostraron desconfiados y él no soltaba su peluche. Con el paso de las semanas comenzó a interactuar más: lo acicalaban, intentaron jugar y, como cualquier cría, también recibió algunos retos.