¿Cómo visitar a Punch, el mono viral que está enterneciendo a todos?

A Punch lo vas a encontrar en el sector conocido como "la montaña de los monos", donde convive con otros macacos japoneses. Es muy probable que lo veas abrazado a su peluche o interactuando de a poco con el resto del grupo. Eso sí, recordá que, aunque sea famoso y adorable, sigue siendo un animal silvestre en un entorno que no es el natural. No intentes tocarlo, no le des comida y evitá usar el flash de la cámara. Respetá su espacio para que su fama no se convierta en una fuente de estrés adicional.