¿Cómo visitar a Punch, el mono viral que está enterneciendo a todos?

Punch, el mono bebé que fue abandonado por su madre, vive en un reconocido zoológico. Cómo llegar a él y visitarlo.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

Hay un país que siempre encuentra la manera de conmover al mundo con historias que mezclan la ternura con un toque de melancolía. Esta vez, el protagonista absoluto de las redes sociales es un pequeño macaco Punch que despertó una ola de empatía global. Las imágenes de este animalito aferrado a su único consuelo recorrieron el planeta, transformando un rincón específico en un destino de peregrinación para miles de viajeros que buscan presenciar este vínculo tan particular en persona.

Dónde nació el mono Punch

Punch nació en julio de 2025 en el Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Poco después de su nacimiento, sufrió el rechazo de su madre, un hecho que suele ser devastador para los primates jóvenes.

Para ayudarlo a superar el trauma y brindarle el soporte emocional que necesitaba, los cuidadores del zoo decidieron presentarle un peluche de orangután. Desde entonces, los videos de Punch arrastrando su juguete por todo el recinto se volvieron virales, rompiendo el corazón de los internautas y generando una fama inesperada para este pequeño sobreviviente.

Para conocer a este tierno animal, el primer paso es volar hacia la zona metropolitana de Tokio. El zoológico se encuentra en Ichikawa, al este de la capital. La opción más cómoda es aterrizar en el Aeropuerto de Haneda, que está a unos 45 minutos de la ciudad. Si llegás por Narita -el aeropuerto más grande de Tokio-, el viaje te va a llevar entre una hora y media y dos horas.

El zoológico de la ciudad de Ichikawa abre de martes a domingo, de 9:30 a 16:30. Un dato importante es que los lunes cierra, al igual que los feriados públicos, así que planificá bien tu visita. La entrada es sorprendentemente accesible: los adultos pagan unos 440 yenes (menos de 3 dólares) y los chicos apenas 110 yenes. Es un paseo económico y educativo que se enfoca principalmente en la conservación y el bienestar animal.

A Punch lo vas a encontrar en el sector conocido como "la montaña de los monos", donde convive con otros macacos japoneses. Es muy probable que lo veas abrazado a su peluche o interactuando de a poco con el resto del grupo. Eso sí, recordá que, aunque sea famoso y adorable, sigue siendo un animal silvestre en un entorno que no es el natural. No intentes tocarlo, no le des comida y evitá usar el flash de la cámara. Respetá su espacio para que su fama no se convierta en una fuente de estrés adicional.


