Cómo hacer mayonesa casera sin riesgo de contraer Salmonella

El truco casero para pasteurizar los huevos

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lora explicó un método sencillo y seguro para pasteurizar los huevos en casa antes de usarlos en la mayonesa.El procedimiento consiste en calentar agua a 60 °C y sumergir los huevos durante tres a cuatro minutos. Este tiempo es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos sin que el huevo llegue a cocerse, manteniendo intactas sus propiedades para la emulsión.