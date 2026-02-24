Cómo hacer mayonesa casera sin riesgo de contraer Salmonella

Con la llegada del calor, las comidas frescas y los aderezos caseros ganan un protagonismo central en la mesa. La mayonesa, clásica y versátil, suele destacar como la estrella de muchos platos livianos, desde ensaladas hasta picadas ideales. Su preparación tradicional conlleva un riesgo importante debido al uso de huevo crudo, lo cual facilita la aparición de la bacteria Salmonella y provoca infecciones gastrointestinales severas.
Ante esta preocupación, la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria Cristina Lora compartió un consejo práctico para disfrutar de esta salsa sin poner en riesgo la salud. La experta sugiere métodos de pasteurización casera o el uso de ingredientes alternativos que mantengan el sabor y la textura sin los peligros biológicos del huevo sin cocción. Estas recomendaciones resultan fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria durante las altas temperaturas de la temporada.
¿Qué es la Salmonella y por qué hay que tener cuidado?
La Salmonella es una bacteria que suele encontrarse en alimentos crudos o mal cocinados, especialmente en los huevos y productos derivados de aves. La infección, conocida como salmonelosis, provoca síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales. En personas mayores, niños o individuos con defensas bajas, puede derivar en cuadros graves que requieren hospitalización.
Por eso, durante los meses de altas temperaturas, cuando las bacterias se multiplican más rápido, es fundamental extremar las medidas de higiene y manipulación de los alimentos.
El truco casero para pasteurizar los huevos
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lora explicó un método sencillo y seguro para pasteurizar los huevos en casa antes de usarlos en la mayonesa.El procedimiento consiste en calentar agua a 60 °C y sumergir los huevos durante tres a cuatro minutos. Este tiempo es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos sin que el huevo llegue a cocerse, manteniendo intactas sus propiedades para la emulsión.
“Es una técnica muy fácil que cualquiera puede hacer en su cocina, y que reduce enormemente el riesgo de salmonelosis”, destacó la especialista.
Recomendaciones para una mayonesa segura
-Además de pasteurizar los huevos, Lora recordó algunas pautas básicas para evitar la contaminación cruzada y garantizar la inocuidad del alimento:
-Lavar bien las manos, los utensilios y las superficies antes y después de manipular huevos.
-Utilizar ingredientes frescos y de buena procedencia.
-Preparar la mayonesa en pequeñas cantidades y consumirla inmediatamente.
-Si se guarda, hacerlo en un recipiente hermético y mantenerla refrigerada.