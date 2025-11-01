Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Con la llegada del calor, las comidas frescas y los aderezos caseros ganan protagonismo en la mesa. La mayonesa, clásica y versátil, suele ser la estrella de muchos platos veraniegos, desde ensaladas hasta bocadillos para llevar a la playa. Pero su preparación tradicional —que incluye huevo crudo— conlleva un riesgo importante: la contaminación por Salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales severas.