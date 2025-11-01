Secciones
Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Con estos simples cuidados, es posible disfrutar de una mayonesa casera tan deliciosa como segura.

Hace 19 Min

Con la llegada del calor, las comidas frescas y los aderezos caseros ganan protagonismo en la mesa. La mayonesa, clásica y versátil, suele ser la estrella de muchos platos veraniegos, desde ensaladas hasta bocadillos para llevar a la playa. Pero su preparación tradicional —que incluye huevo crudo— conlleva un riesgo importante: la contaminación por Salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales severas.

Ante esta preocupación, la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria Cristina Lora compartió un consejo práctico para disfrutar de la mayonesa casera sin poner en riesgo la salud.

¿Qué es la Salmonella y por qué hay que tener cuidado?

La Salmonella es una bacteria que suele encontrarse en alimentos crudos o mal cocinados, especialmente en los huevos y productos derivados de aves. La infección —conocida como salmonelosis— provoca síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales. En personas mayores, niños o individuos con defensas bajas, puede derivar en cuadros graves que requieren hospitalización.

Por eso, durante los meses de altas temperaturas, cuando las bacterias se multiplican más rápido, es fundamental extremar las medidas de higiene y manipulación de los alimentos.

El truco casero para pasteurizar los huevos

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lora explicó un método sencillo y seguro para pasteurizar los huevos en casa antes de usarlos en la mayonesa.

El procedimiento consiste en calentar agua a 60 °C y sumergir los huevos durante tres a cuatro minutos. Este tiempo es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos sin que el huevo llegue a cocerse, manteniendo intactas sus propiedades para la emulsión.

“Es una técnica muy fácil que cualquiera puede hacer en su cocina, y que reduce enormemente el riesgo de salmonelosis”, destacó la especialista.

Recomendaciones para una mayonesa segura

Además de pasteurizar los huevos, Lora recordó algunas pautas básicas para evitar la contaminación cruzada y garantizar la inocuidad del alimento:

Lavar bien las manos, los utensilios y las superficies antes y después de manipular huevos.

Utilizar ingredientes frescos y de buena procedencia.

Preparar la mayonesa en pequeñas cantidades y consumirla inmediatamente.

Si se guarda, hacerlo en un recipiente hermético y mantenerla refrigerada.



