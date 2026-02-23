Boleto gratuito para jubilados: arrancará la entrega de las planchas para el trimestre marzo-mayo

Requisitos y recomendaciones

Para retirar los boletos, es indispensable presentar el DNI físico vigente. Desde el área de Transporte recalcaron que el operativo es ágil. "No es necesario que los abuelos vayan a las cinco de la mañana a hacer fila", recordó Nicastro. Durante las jornadas, personal del SIPROSA estará presente para realizar controles de salud y aplicar vacunas.