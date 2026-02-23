Boleto gratuito para jubilados: arrancará la entrega de las planchas para el trimestre marzo-mayo

El Gobierno provincial confirmó que el próximo lunes 2 de marzo se pondrá en marcha un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. La distribución, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, se realizará en el Complejo Belgrano (Sáenz Peña y General Paz) para quienes residen en San Miguel de Tucumán.
Vicente Nicastro, secretario de Transporte de la Provincia, explicó que el padrón de beneficiarios se mantiene sin cambios respecto al cierre del año pasado, ya que aún no se han habilitado nuevas inscripciones. Los abonos continuarán entregándose en formato papel.
Cronograma de entrega (Capital)
El operativo funcionará de 7 a 13 y los jubilados deberán asistir el día que corresponda según el último número de su DNI:
- Lunes 2: DNI terminados en 0 y 1.
- Martes 3: DNI terminados en 2 y 3.
- Miércoles 4: DNI terminados en 4 y 5.
-Jueves 5: DNI terminados en 6 y 7.
- Viernes 6: DNI terminados en 8 y 9.
Requisitos y recomendaciones
Para retirar los boletos, es indispensable presentar el DNI físico vigente. Desde el área de Transporte recalcaron que el operativo es ágil. "No es necesario que los abuelos vayan a las cinco de la mañana a hacer fila", recordó Nicastro. Durante las jornadas, personal del SIPROSA estará presente para realizar controles de salud y aplicar vacunas.
Jubilados del interior
Para los beneficiarios que residen fuera de la Capital, la entrega se realizará de forma descentralizada a través del Ministerio del Interior.
Los boletos serán distribuidos en los respectivos municipios y comunas durante la misma semana, por lo que los interesados deberán consultar en sus localidades los lugares específicos de retiro.