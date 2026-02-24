¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

El anuncio de un paro total dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dejará sin fútbol argentino a los hinchas durante el fin de semana del 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida fue resuelta por los clubes de Primera División en la última reunión del Comité Ejecutivo y alcanza a todas las categorías.
La decisión se enmarca en el conflicto que la entidad mantiene con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por cuestiones tributarias. Según trascendió, durante el encuentro en la sede de la calle Viamonte, la tesorería presentó documentación para acreditar que la deuda reclamada es "cero". En ese contexto, la propuesta de frenar la actividad surgió de los propios dirigentes, quienes impulsaron la suspensión "hasta tanto se aclaren algunas situaciones".
El calendario agrega un condimento adicional: el 5 y 6 de marzo están previstas las declaraciones indagatorias del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. También fueron citados Cristian Malaspina y Víctor Blanco.
El origen del conflicto se remonta al 12 de diciembre, cuando ARCA denunció una presunta "omisión sistemática" en el pago de tributos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un perjuicio estimado en más de $19.000 millones.
Ante este escenario, LA GACETA lanza una encuesta para conocer la opinión de sus lectores: ¿están de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?