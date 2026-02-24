¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

La decisión se enmarca en el conflicto que la entidad mantiene con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por cuestiones tributarias. Según trascendió, durante el encuentro en la sede de la calle Viamonte, la tesorería presentó documentación para acreditar que la deuda reclamada es "cero". En ese contexto, la propuesta de frenar la actividad surgió de los propios dirigentes, quienes impulsaron la suspensión "hasta tanto se aclaren algunas situaciones".