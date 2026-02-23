El respaldo incondicional de Di Carlo: la dirigencia de River se planta junto a Gallardo en su peor momento

La lealtad del presidente hacia el director técnico se cimentó meses atrás con una renovación de contrato que funcionó como un golpe de efecto antes del último superclásico. Aunque ese respaldo parece haberse diluido en el campo de juego con diez derrotas en los últimos quince partidos, en la mesa chica del Monumental la decisión de acompañar al ídolo es inamovible. Desde las oficinas del club aseguran que la continuidad del entrenador no está en duda y que no se ha programado ninguna reunión de urgencia para cuestionar su labor, dejando toda la responsabilidad de la decisión final bajo la órbita personal del propio Gallardo.