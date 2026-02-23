Secciones
DeportesFútbol

El respaldo incondicional de Di Carlo: la dirigencia de River se planta junto a Gallardo en su peor momento

A pesar de la crisis futbolística y la seguidilla de derrotas, el presidente del "Millonario" mantiene su postura de sostener el proyecto que inició en noviembre. En las oficinas del Monumental aseguran que el futuro del DT depende únicamente de él, ya que el apoyo institucional es total y no habrá presiones para una salida.

LO SOSTIENE. El presidente Millonario no tiene dudas sobre la continuidad de Napoleón. La decisión de seguir o no, pasará exclusivamente por el entrenador. LO SOSTIENE. El presidente "Millonario" no tiene dudas sobre la continuidad de "Napoleón". La decisión de seguir o no, pasará exclusivamente por el entrenador.
Hace 2 Hs

En medio del silencio sepulcral que rodea a Marcelo Gallardo tras la caída ante Vélez, la figura de Stefano Di Carlo emerge como el principal sostén político del entrenador. Mientras el "Muñeco" se toma las horas que pidió para reflexionar sobre su continuidad, la postura de la flamante dirigencia de River es clara y contundente: no hay dudas sobre el proceso. Para Di Carlo, quien ganó las elecciones en noviembre pasado, Gallardo representa la piedra fundacional de su gestión y no tiene intenciones de interrumpir un ciclo que, a pesar de los resultados adversos, considera vital para el futuro institucional del club.

La lealtad del presidente hacia el director técnico se cimentó meses atrás con una renovación de contrato que funcionó como un golpe de efecto antes del último superclásico. Aunque ese respaldo parece haberse diluido en el campo de juego con diez derrotas en los últimos quince partidos, en la mesa chica del Monumental la decisión de acompañar al ídolo es inamovible. Desde las oficinas del club aseguran que la continuidad del entrenador no está en duda y que no se ha programado ninguna reunión de urgencia para cuestionar su labor, dejando toda la responsabilidad de la decisión final bajo la órbita personal del propio Gallardo.

Bajo este panorama, el mensaje de la cúpula dirigencial es que el poder de decisión recae íntegramente en el técnico. Di Carlo ha decidido otorgarle al "Muñeco" el tiempo y el espacio necesario para definir sus próximos pasos, bajo la premisa de que si Gallardo se va antes de Banfield, será puramente por elección propia. De esta manera, el presidente evita cualquier desgaste público hacia su figura y refuerza la idea de que, si el ciclo continúa, será bajo el aval absoluto de una dirigencia que está dispuesta a resistir junto a él hasta las últimas consecuencias.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoStefano Di Carlo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Baja de peso para Costas: Marcos Rojo se desgarró y Racing deberá rearmar la defensa en su choque ante el puntero

Baja de peso para Costas: Marcos Rojo se desgarró y Racing deberá rearmar la defensa en su choque ante el puntero

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
3

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
4

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
6

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Más Noticias
Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Comentarios