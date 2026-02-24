De "Chica Olmedo" a "Chica Gran Hermano": la asombrosa historia de Divina Gloria, gran referente de la TV argentina

Un trauma y el salto a la masividad

El punto de inflexión le llegó después de unos terroríficos días en la cárcel, como contó en una entrevista a Infobae. Mientras atravesaba el duelo por la pérdida de su padre y se convertía en una "workaholic" para no sentir el dolor, casi por accidente, la artista terminó viviendo una de sus experiencias más traumáticas. Padeció siete días en la cárcel de Ezeiza por una causa de drogas de su novio de entonces. "Nunca voy a olvidar el olor de la cárcel. Dormía en una litera sin colchón y lloraba", recordó sobre aquel "infierno" que la marcó para siempre antes de saltar a la televisión masiva.