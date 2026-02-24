Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

De "Chica Olmedo" a "Chica Gran Hermano": la asombrosa historia de Divina Gloria, gran referente de la TV argentina

La actriz y humorista ingresó a la casa de Gran Hermano y destacó por su escencia transgresora, su humor sin ataduras y su estilo rockero que marcaron su larga trayectoria por el espectáculo argentino.

De Chica Olmedo a Chica Gran Hermano: la asombrosa historia de Divina Gloria, gran referente de la TV argentina De "Chica Olmedo" a "Chica Gran Hermano": la asombrosa historia de Divina Gloria, gran referente de la TV argentina
Hace 6 Min

La casa más famosa del país abrió sus puertas y reunió a quienes se convertirán en los competidores y sobrevivientes de un desafío complejo. Por meses, un grupo de concursantes, algunos ya populares para el público, deberán convivir aislados del mundo para conseguir el gran premio final. Entre los 18 jugadores que ingresaron, se destacó un nombre renombrado en el ámbito del espectáculo y de la movida under de los 80: Martha Gloria Goldsztern, más conocida como Divina Gloria, se hizo su lugar en Gran Hermano.

Sorpresa en Gran Hermano: Andrea del Boca se convirtió en la primera participante del reality

Sorpresa en Gran Hermano: Andrea del Boca se convirtió en la primera participante del reality

Pionera del pop bailable, memorable en sus trabajos de cantante y actriz, recibió en algún momento el título de “Madonna argentina” por su estilo vanguardista y su ductilidad, Divina Gloria es un personaje que marcó la escena del entretenimiento argentino. Aunque lo suyo fue el teatro y las ficciones televisivas, la gran referente del ambiente creativo se convirtió ahora en una de las integrantes estrella de Gran Hermano.

La disruptiva presentación de Divina Gloria en GH 

Divina Gloria ingresó a la casa entre vítores y sorpresas. En su presentación bromeó con su capacidad camaleónica para protagonizar papeles inventados por uno de los capocómicos más importantes de la historia del espectáculo argentino y luego integrar el plantel de un show de éxito comercial. “Chica Olmedo, chica Páez... y ahora quiero ser una “Chica GH”, deslizó la intérprete de 63 años.

“Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y este reality”, bromeó la artista en su llegada recordando que en su carrera compartió escenario con grandes personalidades de la cultura.

Una referente del under porteño

Divina Gloria es uno de los íconos de la escena profesional argentina. Fue una niña prodigio desde pequeña y se consagró como una de las referentes del pop, rock, jazz y tango. Su nombre artístico proviene del inicio de su camino en el circuito under y el mítico Parakultural porteño. Nació el 6 de febrero de 1962 y acaba de cumplir 64 años.

Con su carisma, humor irreverente, ingenio imparable e impronta transgresora, Divina Gloria se hizo lugar en el ámbito televisivo así como se mantuvo cercana a la música y el rock nacional. Fue parte del videoclip Ciudad de pobres corazones de Fito Páez, dirigido por Fernando Spiner, y colaboró con músicos como Willy Crook y Daniel Melingo.

Divina Gloria en la portada de su disco “Desnudita estás mejor”. Foto: Infobae Divina Gloria en la portada de su disco “Desnudita estás mejor”. Foto: Infobae

Un trauma y el salto a la masividad

El punto de inflexión le llegó después de unos terroríficos días en la cárcel, como contó en una entrevista a Infobae. Mientras atravesaba el duelo por la pérdida de su padre y se convertía en una "workaholic" para no sentir el dolor, casi por accidente, la artista terminó viviendo una de sus experiencias más traumáticas. Padeció siete días en la cárcel de Ezeiza por una causa de drogas de su novio de entonces. "Nunca voy a olvidar el olor de la cárcel. Dormía en una litera sin colchón y lloraba", recordó sobre aquel "infierno" que la marcó para siempre antes de saltar a la televisión masiva.

De la chica Olmedo a los romances de leyenda El destino, sin embargo, la llevó de la celda al estudio de No toca botón. Gracias a la amistad de su padre con Hugo Sofovich, llegó a los brazos artísticos del mismísimo Alberto Olmedo, a quien llegó a llamar "papá". Ella no era la típica vedette; era la "atípica", la que aportaba una frescura diferente, la que venía del under de los años 80, de agrupaciones como Los Peinados Yoli, donde el lenguaje escénico se estaba reinventando. Ese fue el salto directo a la masividad. 

Divina Gloria como “la atípica chica Olmedo”, con Alberto Olmedo, Adriana Brodsky, Silvia Pérez, Beatriz Salomón y Susana Romero Divina Gloria como “la atípica chica Olmedo”, con Alberto Olmedo, Adriana Brodsky, Silvia Pérez, Beatriz Salomón y Susana Romero Foto: Infobae

Música, cine y teatro como pilares

En esa misma época, su vida personal se entrelazó con los gigantes del rock nacional. Su relación con Charly García es descrita por ella como un "affaire espiritual" y un cortocircuito constante de amor y genialidad. "El amor es un loco y yo más loca que él", define sobre aquel vínculo que hoy está distanciado por "muros" infranqueables. También fue madre junto a "Gamexane" Villafañe, con quien tuvo a su hijo León, un joven al que hoy describe como un ser iluminado pero con quien mantiene una relación cíclica y compleja.

Además, desarrolló una extensa carrera en cine y teatro, con participaciones en películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, así como en revistas, comedias y espectáculos musicales.

Temas Santiago del Moro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
5

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa
6

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Más Noticias
El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios