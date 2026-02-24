De "Chica Olmedo" a "Chica Gran Hermano": la asombrosa historia de Divina Gloria, gran referente de la TV argentina
La actriz y humorista ingresó a la casa de Gran Hermano y destacó por su escencia transgresora, su humor sin ataduras y su estilo rockero que marcaron su larga trayectoria por el espectáculo argentino.
La casa más famosa del país abrió sus puertas y reunió a quienes se convertirán en los competidores y sobrevivientes de un desafío complejo. Por meses, un grupo de concursantes, algunos ya populares para el público, deberán convivir aislados del mundo para conseguir el gran premio final. Entre los 18 jugadores que ingresaron, se destacó un nombre renombrado en el ámbito del espectáculo y de la movida under de los 80: Martha Gloria Goldsztern, más conocida como Divina Gloria, se hizo su lugar en Gran Hermano.
Pionera del pop bailable, memorable en sus trabajos de cantante y actriz, recibió en algún momento el título de “Madonna argentina” por su estilo vanguardista y su ductilidad, Divina Gloria es un personaje que marcó la escena del entretenimiento argentino. Aunque lo suyo fue el teatro y las ficciones televisivas, la gran referente del ambiente creativo se convirtió ahora en una de las integrantes estrella de Gran Hermano.
La disruptiva presentación de Divina Gloria en GH
Divina Gloria ingresó a la casa entre vítores y sorpresas. En su presentación bromeó con su capacidad camaleónica para protagonizar papeles inventados por uno de los capocómicos más importantes de la historia del espectáculo argentino y luego integrar el plantel de un show de éxito comercial. “Chica Olmedo, chica Páez... y ahora quiero ser una “Chica GH”, deslizó la intérprete de 63 años.
“Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y este reality”, bromeó la artista en su llegada recordando que en su carrera compartió escenario con grandes personalidades de la cultura.
Una referente del under porteño
Divina Gloria es uno de los íconos de la escena profesional argentina. Fue una niña prodigio desde pequeña y se consagró como una de las referentes del pop, rock, jazz y tango. Su nombre artístico proviene del inicio de su camino en el circuito under y el mítico Parakultural porteño. Nació el 6 de febrero de 1962 y acaba de cumplir 64 años.
Con su carisma, humor irreverente, ingenio imparable e impronta transgresora, Divina Gloria se hizo lugar en el ámbito televisivo así como se mantuvo cercana a la música y el rock nacional. Fue parte del videoclip Ciudad de pobres corazones de Fito Páez, dirigido por Fernando Spiner, y colaboró con músicos como Willy Crook y Daniel Melingo.
Un trauma y el salto a la masividad
El punto de inflexión le llegó después de unos terroríficos días en la cárcel, como contó en una entrevista a Infobae. Mientras atravesaba el duelo por la pérdida de su padre y se convertía en una "workaholic" para no sentir el dolor, casi por accidente, la artista terminó viviendo una de sus experiencias más traumáticas. Padeció siete días en la cárcel de Ezeiza por una causa de drogas de su novio de entonces. "Nunca voy a olvidar el olor de la cárcel. Dormía en una litera sin colchón y lloraba", recordó sobre aquel "infierno" que la marcó para siempre antes de saltar a la televisión masiva.
De la chica Olmedo a los romances de leyenda El destino, sin embargo, la llevó de la celda al estudio de No toca botón. Gracias a la amistad de su padre con Hugo Sofovich, llegó a los brazos artísticos del mismísimo Alberto Olmedo, a quien llegó a llamar "papá". Ella no era la típica vedette; era la "atípica", la que aportaba una frescura diferente, la que venía del under de los años 80, de agrupaciones como Los Peinados Yoli, donde el lenguaje escénico se estaba reinventando. Ese fue el salto directo a la masividad.
Música, cine y teatro como pilares
En esa misma época, su vida personal se entrelazó con los gigantes del rock nacional. Su relación con Charly García es descrita por ella como un "affaire espiritual" y un cortocircuito constante de amor y genialidad. "El amor es un loco y yo más loca que él", define sobre aquel vínculo que hoy está distanciado por "muros" infranqueables. También fue madre junto a "Gamexane" Villafañe, con quien tuvo a su hijo León, un joven al que hoy describe como un ser iluminado pero con quien mantiene una relación cíclica y compleja.
Además, desarrolló una extensa carrera en cine y teatro, con participaciones en películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, así como en revistas, comedias y espectáculos musicales.