Cartas de lectores: supervivencia

Somos animales autodestructivos. El 10% de la utilización de nuestro cerebro no alcanza para entender el maravilloso misterio de la vida. Hemos avanzado en ciencias y tecnologías y hemos comenzado a querer comprender la física cuántica. Entender que el núcleo de nuestro átomos está vacío y que la luz no se mueve sino que está en varios lugares a la vez. Nuestra materia está compuesta de casi nada, pero nuestra conciencia funciona con independencia de la energía vuelta materia. Lo triste e inaceptable es que hemos distorsionado el avance de la ciencia hacia máquinas de matar. Hoy estamos al borde de una guerra final, donde millones de años de evolución serán desperdiciados por enfermos mentales como Putín o Trump. La especie ha desperdiciado el ser por el tener, y se acumula de manera enferma bienes que nunca se podrán usar., mientras que millones de seres humanos viven primitivamente. La autodestrucción, montada en nuestra propia estupidez, avanza.