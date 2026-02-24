Secciones
Cartas de lectores: La carpa del CAPS de San Rafael
“Siempre habrá alguien que vea en ti un ejemplo de conducta. No lo defraudes”. En octubre del año 1993 leí en una revista esta frase que me quedó grabada. Traigo a colación la misma para recordarle a quien corresponda que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en San Rafael va para el tercer año de refacción y no se inaugura. Todo está como era entonces. en estos momentos, la directora de la escuela donde se encuentra la carpa que atiende el personal médico los está echando, ya que en breve comienzan las clases y los niños no deben ver algo ridículo (como es la carpa) en el establecimiento educativo. Se llegó a un extremo que nadie esperaba. ¿Tendrán que trasladar su atención al río Calimayo? ¿Es que retrocedimos al año 321 AC cuando las tribus de los semnitas y los romanos pretendían demostrar quién era el más fuerte y crearon las horcas caudinas, obligando a los romanos a inclinarse para atravesarlas? Dicen que el concepto es totalmente aplicable hoy como sinónimo de someterse forzosamente a una humillación, afrenta o trance deshonroso e inevitable. Representa verse obligado a aceptar condiciones inaceptables por debilidad o derrota, entre otras cosas. Volviendo al tema que nos preocupa, debo recordarles que el lector Franco Eugenio Nanni manifestaba en este espacio (con toda razón) que el Poder Legislativo de nuestra provincia es el más caro del país y que uno de los despropósitos es la cantidad de asesores que tienen los legisladores;  que en caso de ignorar algo se recurra a un profesional adecuado y que el cuerpo lo pague, o bien que lo paguen de su propio bolsillo, ya que las enormes sumas anuales que se ahorrarían podrían ser destinadas a los hospitales públicos. Urge que el señor gobernador intervenga por la gravedad que este tema implica.

Víctor Hugo Rodríguez                                                   

Ballesteros 264 - San Isidro de Lules

