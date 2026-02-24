Riesgos de la promoción de fiestas por redes sociales

El reciente caso investigado por la Policía, en el que una menor de 14 años denunció haber sido víctima de abuso sexual durante una fiesta en El Corte (Yerba Buena), reabrió el debate sobre la seguridad en los eventos organizados para adolescentes. Se dijo que en ese encuentro hubo una serie de irregularidades; entre ellas, que habrían asistido alrededor de 900 adolescentes, cuando el local tendría capacidad para 400 personas y además varios padres denunciaron la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.