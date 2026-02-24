Secciones
Fotos de los lugares clave del caso Lebbos
La plaza Miguel Lillo
Hace 3 Hs

Último momento en la plaza Miguel Lillo

Paulina Lebbos y Virginia Mercado habían ido a bailar a El Abasto. Esa noche tomaron un vehículo de alquiler en avenida Alem y pasaje Gutiérrez, donde está la plaza Miguel Lillo. Una placa en ese lugar recuerda a la estudiante.

La plaza Miguel Lillo

Supuesto destino: la vivienda de Soto

Según el relato de Virginia Mercado, Paulina la dejó en su domicilio de La Rioja al 400 y se dirigió en el vehículo de alquiler hacia la vivienda de su novio César Soto, en Estados Unidos al 1.200. Ya no se supo más de ella.

La vivienda de Soto

Supuesto destino: en El Cadillal

Una de las teorías del caso mencionó que la estudiante habría sido llevado a una vivienda en El Cadillal, donde habría fallecido. La teoría fue investigada por el fiscal Diego López Ávila, que no la pudo comprobar.

El Cadillal

El lugar donde fue hallado el cuerpo

El 13 de marzo, dos baqueanos, los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, hallaron el cuerpo entre pastizales cercanos a la ruta 341, en Tapia. Entonces comenzó una investigación enmarañada que ya lleva 20 años.

El lugar donde fue hallado el cuerpo
