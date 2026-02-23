La mamá del neurólogo apuntó contra Pettinato por el incendio en el que murió su hijo

Uno de los efectivos que declaró en la primera audiencia contó que el imitador de Michael Jackson solo atinó a decir: “Soy del (piso) 22. Adentro hay un amigo”. Sobre el lugar del hecho, recordó: “Se veía un cuerpo totalmente quemado desde la entrada. Estaba en el living. No se podía tocar nada, porque estaba todo totalmente quemado y caliente por las paredes”.