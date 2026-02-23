Secciones
EspectáculosFamosos

La mamá del neurólogo apuntó contra Pettinato por el incendio en el que murió su hijo

Casi cuatro años después del incendio fatal en un departamento de Belgrano, la Justicia empezó a analizar responsabilidades. El acusado llega en libertad y el proceso se hace de manera virtual.

La mamá del neurólogo apuntó contra Pettinato por el incendio en el que murió su hijo
Hace 1 Hs

Este lunes comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato, acusado por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, quien sufrió gravísimas quemaduras en un incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, de manera virtual, y podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión. Actualmente, Pettinato se encuentra en libertad.

El acusado se negó a declarar ante el tribunal. Después de cederle la palabra, dio su testimonio la mamá de la víctima, Delia Beatriz Muzio, quien dijo que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo y que “siempre estaba pidiéndole cosas. Lo llamaba a altas horas de la noche”.

“Hacía muchos años que lo conocía. No sé cómo comenzó su relación. Quizás en la consulta. Saben que tiene un problema serio de adicción con las drogas. Él decía que lo iba a sacar, que lo iba a controlar”, contó.

También afirmó que Pettinato se le instaló en el departamento de Rodrigo. “Cometió algunos desmanes, le rompió la mampara del baño y tuvo actitudes agresivas”, dijo. También aseguró que el día del incendio: “No hizo nada para salvarlo”.

El fuego se desató en el departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, donde Rodrigo se encontraba durmiendo en un sillón. El médico terminó con el 90% del cuerpo quemado y murió como consecuencia de las lesiones, mientras que el acusado logró salir del lugar sin heridas.

En la primera audiencia también declaró una vecina del edificio, que contó que escuchó los gritos de Pettinato. “Estaba muy alterado”, dijo. “Lloraba y no paraba de gritar. Estaba como en shock”, aseguró.

El fiscal Fernando Klappenbach le preguntó si había oído al acusado pidiendo ayuda o tratando de llamar a los bomberos. “No recuerdo bien, pero creo que no escuché gritos de auxilio desde adentro del departamento. Solo lo escuché a Felipe”, sostuvo.

De qué acusan a Felipe Pettinato

Pettinato llega al debate imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años.

La imputación fue impulsada por el fiscal Martín Mainardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, quien sostuvo que el fuego fue intencional.

Mainardi señaló que el incendio fue iniciado a sabiendas del peligro que implicaba para la vida de la víctima, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, e imposibilitada de reaccionar ante el avance de las llamas, ya que estaba dormido y bajo efectos de fármacos.

La querella es encabezada por la madre del neurólogo, Delia Beatriz Rodrigo, de 81 años. El padre de la víctima, Tomás Melchor Rodrigo, murió en 2024 sin llegar a ver el inicio del proceso.

El debate se desarrolla de manera virtual, con seis audiencias previstas por Zoom. Pettinato participa desde su domicilio, ya que nunca estuvo detenido ni tuvo prisión preventiva, pese a la alta pena en expectativa.

El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con la acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach.

Entre las pruebas centrales del juicio se encuentran la pericia que fue realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad, que determinaron el origen del incendio, y el análisis de los celulares y otros dispositivos secuestrados en el lugar.

Uno de los efectivos que declaró en la primera audiencia contó que el imitador de Michael Jackson solo atinó a decir: “Soy del (piso) 22. Adentro hay un amigo”. Sobre el lugar del hecho, recordó: “Se veía un cuerpo totalmente quemado desde la entrada. Estaba en el living. No se podía tocar nada, porque estaba todo totalmente quemado y caliente por las paredes”.

De esos elementos surgió que Pettinato había invitado a cenar a su neurólogo esa noche y que el médico tenía planes de mudarse al exterior, lo que implicaba que iba a dejar de atenderlo.

También declararán peritos forenses, especialistas en incendios, vecinos del edificio y profesionales de distintas áreas. El vínculo entre la víctima y el acusado, las horas previas al incendio y la conducta posterior de Pettinato serán puntos clave del debate.

El juicio ya había sido programado para septiembre de 2025, pero se postergó por cambios en la integración del tribunal.

Temas Roberto Pettinato
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La última entrevista de Eric Dane ya está en Netflix: el pedido que hizo antes de morir

La última entrevista de Eric Dane ya está en Netflix: el pedido que hizo antes de morir

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
3

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
4

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
6

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Más Noticias
Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que venció al tiempo

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que "venció al tiempo"

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Comentarios