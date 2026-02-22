Tarucas cambia el foco tras el 41-13 y ya piensa en Peñarol en Montevideo

El 41-13 frente a Selknam dejó certezas en Tarucas, pero también desafíos por delante. Con el viaje a Uruguay en el horizonte para enfrentar a Peñarol el próximo viernes, el plantel ya cambió el chip y piensa en sostener lo bueno y corregir lo necesario en el Súper Rugby Américas.
Matías Orlando destacó la respuesta de los forwards como uno de los pilares del triunfo. “Nuestro pack nos respondió bien. Tuvimos mucha efectividad en el line, el scrum y el maul, y eso fue determinante. También tenemos una actitud innegociable”, afirmó. Esa solidez en las formaciones fijas será clave ante un rival que suele hacerse fuerte en casa. Vale mencionar que el año pasado, Tarucas logró vencer a Peñarol por 35 a 28 en su visita a Montevideo, lo que fue una de los grandes triunfos de la franquicia tucumana.
Álvaro Galindo explicó que el plan ante Selknam fue atacar en campo rival y administrar mejor las zonas del juego, incluso con condiciones climáticas adversas. “Queríamos jugar bien las zonas y arriesgar más en campo de ellos. La pelota iba a estar mojada y al principio se nos cayeron varias”, reconoció. Sin embargo, puso el foco en el principal aspecto a ajustar antes del viaje. “El punto a mejorar es la disciplina. Hubo muchos penales sin sentido y le dimos la chance de avanzar en la cancha”, dijo el head coach. En Uruguay, esos errores pueden pagarse caro.
Thiago Sbrocco resaltó la conexión interna del grupo como motor del rendimiento. “Queríamos estar conectados y transmitir actitud adentro. La clave está en seguir pese a todo y confiar en lo que entrenamos”, sostuvo. Para el tercera línea, el desafío ahora es sostener esa intensidad en un torneo que recién comienza. “Es largo y hay que mantener la cabeza fría”, deslizó.
Francisco Moreno vivió un momento especial al marcar su primer try en el certamen. “Estoy muy contento. Los nervios se notaron al principio, pero por suerte se nos dio”, dijo. De todos modos, bajó la euforia: “Estamos muy bien, pero tenemos que ir paso a paso. Estamos en el camino”.
Tarucas ganó con autoridad, pero el mensaje es claro: disfrutar sí, relajarse no. El viernes, en Uruguay, habrá otra prueba exigente.