Tarucas cambia el foco tras el 41-13 y ya piensa en Peñarol en Montevideo

Matías Orlando destacó la respuesta de los forwards como uno de los pilares del triunfo. “Nuestro pack nos respondió bien. Tuvimos mucha efectividad en el line, el scrum y el maul, y eso fue determinante. También tenemos una actitud innegociable”, afirmó. Esa solidez en las formaciones fijas será clave ante un rival que suele hacerse fuerte en casa. Vale mencionar que el año pasado, Tarucas logró vencer a Peñarol por 35 a 28 en su visita a Montevideo, lo que fue una de los grandes triunfos de la franquicia tucumana.