Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán se prepara para un fin de semana largo de altas temperaturas, con clima inestable durante la jornada del sábado y un marcado ascenso del calor hacia el lunes y martes, días de feriado por Carnaval.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se esperan tormentas aisladas por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 29°C. La jornada se presentará húmeda y con probabilidad de lluvias intermitentes.
Para el domingo también se esperan lluvias, aunque se anticipa un mejoramiento del clima, con cielo un poco despejado, máximas cercanas a los 32°C y viento leve. La jornada será más estable y agradable.
El inicio del feriado de Carnaval, el lunes, traerá consigo un notable aumento de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 37°C, cielo parcialmente nublado y un ambiente pesado. El martes, último día del fin de semana largo, continuará el calor intenso, con temperaturas en torno a los 35° y nubosidad variable.