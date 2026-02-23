El documental de Netflix de solo 35 minutos que está sacudiendo al mundo: por qué todos hablan de él

En el gran catálogo de Netflix, donde las series de diez temporadas suelen dominar la conversación, una pieza de apenas 35 minutos logró lo impensable: silenciar a la audiencia y colarse en la prestigiosa lista de los Premios Oscar. Se trata de "Todas las habitaciones vacías", un relato crudo que no necesita de grandes efectos para golpear la realidad del espectador.