El reencuentro de Gallardo con Barros Schelotto: de Madrid a Liniers, un duelo que sigue escribiendo historia

Hoy volvió a darse una imagen que remite inevitablemente a uno de los capítulos más intensos del fútbol argentino. Marcelo Gallardo se reencontró con Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Barros Schelotto, esta vez en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura, con triunfo 1-0 de Vélez sobre River en el estadio José Amalfitani.