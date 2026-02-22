River no encuentra el rumbo y Vélez profundizó su crisis

El jueves 26 de febrero, River recibirá a Banfield en el Monumental. Será más que un partido: una prueba de carácter. Porque el problema ya no es solo futbolístico. Es anímico, estructural, profundo. River volvió a perder y agudizó la crisis. Y mientras los rumores crecen y las dudas se multiplican, el equipo necesita reencontrarse con algo más que su juego: necesita reencontrarse consigo mismo. El margen se achica, el crédito se consume y el tiempo, en Núñez, nunca espera.