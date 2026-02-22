River perdió a Juanfer Quintero y sumó cuatro bajas de peso en una noche negra ante Vélez
El colombiano sufrió una dolencia muscular en el arranque del partido y encendió todas las alarmas en Núñez. Con Franco Armani, Fabricio Bustos Kendry Páez también afectados por distintos problemas físicos, el equipo "Millonario" atraviesa su momento más crítico.
Lo que debía ser una parada brava en lo futbolístico terminó convirtiéndose también en una auténtica pesadilla médica para River Plate en Liniers. En un encuentro donde el rendimiento colectivo ya venía siendo cuestionado, la preocupación se trasladó rápidamente a la enfermería del club. La baja más sensible fue, sin dudas, la de Juan Fernando Quintero. El mediapunta colombiano, quien venía siendo el abanderado del fútbol "millonario" en este inicio de 2026, debió abandonar el campo de juego a los 26 minutos del primer tiempo tras sentir un pinchazo en su isquiotibial derecho, dejando su lugar al juvenil Joaquín Freitas.
El impacto de la salida de Quintero no es solo táctico, sino también anímico. A sus 33 años, el habilidoso colombiano venía arrastrando una seguidilla extenuante de partidos como titular, tanto en el torneo Apertura como en la Copa Argentina, y su físico parece haberle pasado factura en el momento menos oportuno. Siendo el máximo goleador y asistidor del plantel en lo que va del año, su ausencia para el compromiso del próximo jueves ante Banfield obliga a un replanteo profundo en la generación de juego de un equipo que hoy se mostró apático y sin brújula.
Sin embargo, el drama físico no terminó con el colombiano. El parte de guerra de la jornada comenzó incluso antes del pitazo inicial, cuando Fabricio Bustos fue desafectado de la convocatoria por molestias físicas de último momento. La racha negativa continuó en el entretiempo con la salida de Franco Armani, quien no salió a disputar el complemento por una dolencia que aún no fue especificada. Para completar un panorama desolador, el ecuatoriano Kendry Páez, que había ingresado justamente para intentar suplir la falta de fútbol, también tuvo que ser reemplazado en la segunda mitad debido a un fuerte golpe en uno de sus hombros.
Ahora, el cuerpo médico de River tendrá un lunes de intenso trabajo en el predio de Ezeiza. Se espera que Quintero y el resto de los afectados se sometan a estudios clínicos para determinar el grado exacto de sus lesiones. Con el campeonato en marcha y la necesidad de recuperar terreno, el "Millonario" se enfrenta al desafío de rearmar su columna vertebral en tiempo récord, sabiendo que perdió a sus hombres de mayor experiencia y jerarquía en una sola función de domingo.