River perdió a Juanfer Quintero y sumó cuatro bajas de peso en una noche negra ante Vélez

Sin embargo, el drama físico no terminó con el colombiano. El parte de guerra de la jornada comenzó incluso antes del pitazo inicial, cuando Fabricio Bustos fue desafectado de la convocatoria por molestias físicas de último momento. La racha negativa continuó en el entretiempo con la salida de Franco Armani, quien no salió a disputar el complemento por una dolencia que aún no fue especificada. Para completar un panorama desolador, el ecuatoriano Kendry Páez, que había ingresado justamente para intentar suplir la falta de fútbol, también tuvo que ser reemplazado en la segunda mitad debido a un fuerte golpe en uno de sus hombros.