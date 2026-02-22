Armani encendió las alarmas en River: salió en el entretiempo ante Vélez por una molestia en el tendón de Aquiles

El episodio genera especial preocupación porque Armani recién estaba retomando ritmo de competencia. El guardián del arco “millonario” había estado inactivo desde principios de enero de 2026 debido a una lesión en el gemelo derecho sufrida durante la pretemporada en San Martín de los Andes. Esa molestia muscular lo dejó fuera de los primeros amistosos del año y retrasó su puesta a punto.