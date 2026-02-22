Secciones
Armani encendió las alarmas en River: salió en el entretiempo ante Vélez por una molestia en el tendón de Aquiles

El arquero no regresó para disputar el segundo tiempo en la derrota 1-0 frente a Vélez en Liniers. Recién volvía tras una lesión en el gemelo derecho y ahora una nueva carga física preocupa al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

La derrota por 1-0 ante Vélez no fue la única mala noticia para River en la sexta fecha del Apertura 2026. En el entretiempo, Franco Armani no regresó al campo de juego del estadio José Amalfitani y fue reemplazado por Santiago Beltrán, lo que encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico.

Según se informó en la transmisión oficial, el arquero sintió una carga en la zona del tendón de Aquiles, que ya lo venía teniendo inflamado en los últimos días. La decisión fue preservarlo y evitar mayores riesgos físicos en un contexto delicado.

El episodio genera especial preocupación porque Armani recién estaba retomando ritmo de competencia. El guardián del arco “millonario” había estado inactivo desde principios de enero de 2026 debido a una lesión en el gemelo derecho sufrida durante la pretemporada en San Martín de los Andes. Esa molestia muscular lo dejó fuera de los primeros amistosos del año y retrasó su puesta a punto.

Ahora, cuando comenzaba a recuperar continuidad y confianza, esta nueva carga en el tendón de Aquiles vuelve a poner en duda su disponibilidad para los próximos compromisos. En un equipo que atraviesa un presente irregular, la situación física de su arquero titular suma un foco más de incertidumbre para el entrenador Marcelo Gallardo.

