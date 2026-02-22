Secciones
El pozo del Tuqui 10 salió en Aguilares y dejó un premio récord

Conocé todos los ganadores de este domingo 22 de febrero.

Hace 46 Min

El sorteo N° 167 del Tuqui 10, este domingo 22 de febrero, dejó un nuevo millonario en Tucumán. Con un pozo acumulado que superó los $300 millones, el premio mayor tuvo un único ganador en la ciudad de Aguilares, según informó la Caja Popular de Ahorros.

El extracto se realizó el 22 de febrero de 2026 y los números favorecidos fueron: 01, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 y 21. El premio principal ascendió a $300.472.780,80, cifra que convirtió a un apostador en el único ganador de la jornada.

En tanto, el “Seguro Sale” también repartió premios importantes. El pozo destinado a esta modalidad fue de $14.721.648,64 y registró ganadores en San Miguel de Tucumán y Lules. Además, se distribuyeron 10 premios de $700.000 correspondientes a números de cartón.

Durante el Sorteo Especial se entregaron cinco premios de $200.000 cada uno, con la posibilidad de duplicar el monto a $400.000 si el ganador estaba presente al momento del anuncio.

Desde la entidad recordaron que el próximo sorteo se realizará el 1 de marzo de 2026, con cartón verde, y que el pozo millonario continúa siendo uno de los principales atractivos del juego en la provincia.

