Conmoción en Francia: murió el joven activista de derecha agredido durante una protesta en Lyon

La familia de la víctima, a través de su abogado Fabien Rajon, denunció que el ataque no fue fortuito. “Una emboscada, metódicamente preparada, parece haber sido tendida contra Quentin por individuos organizados y entrenados, muy superiores en número y armados, algunos con el rostro enmascarado”, sostuvo el letrado en un comunicado. Asimismo, exigieron que los responsables "sean rápidamente detenidos y respondan por sus actos".