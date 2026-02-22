Tucumán Central quiere reforzar su ataque para el Federal A

El plantel ya no contará con Bruno Medina (ya se sumó a All Boys), ni Matías Smith ni Nelson Martínez Llanos, quienes fueron despedidos por las redes sociales del club. Aún no se confirmó el destino de Martínez Llanos y Smith. En este contexto, la dirigencia ratificó la continuidad de Walter Arrieta y su cuerpo técnico, que ya planifican la pretemporada.