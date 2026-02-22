Tucumán Central quiere reforzar su ataque para el Federal A

Tucumán Central retomará esta tarde, desde las 16 en el estadio, los entrenamientos de cara al inicio del Federal A. El “Rojo” comenzará un mes clave de preparación antes del debut previsto para el 22 de marzo, mientras aguarda que el Consejo Federal de la AFA confirme esta semana las zonas y el fixture del campeonato.
El plantel ya no contará con Bruno Medina (ya se sumó a All Boys), ni Matías Smith ni Nelson Martínez Llanos, quienes fueron despedidos por las redes sociales del club. Aún no se confirmó el destino de Martínez Llanos y Smith. En este contexto, la dirigencia ratificó la continuidad de Walter Arrieta y su cuerpo técnico, que ya planifican la pretemporada.
La prioridad será reforzar el medio campo y la ofensiva. “La idea es que en la semana puedan llegar los refuerzos; buscamos volantes y delanteros, teniendo en cuenta que se fueron tres jugadores”, expresó Arrieta. El club intentará sumar nombres del medio local y, de ser necesario, buscará alternativas.
“Lo fundamental será mantener el plantel, en especial el grupo que ya viene trabajando hace dos años”, dijo Arrieta.