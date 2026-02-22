Drama en el San Siro: Loftus-Cheek terminó hospitalizado tras un choque que paralizó el Milan-Parma

A pesar de la magnitud del impacto, el arquero Corvi logró continuar en cancha sin heridas de consideración, en una tarde que terminó siendo histórica para su club en lo estrictamente deportivo. El Parma dio el gran golpe de la jornada al imponerse por 1-0 gracias a la aparición goleadora del argentino Mariano Troilo. El exjugador de la liga local no solo se vistió de héroe al anotar el tanto del triunfo, sino que fue el pilar fundamental de una defensa que resistió los embates de un Milan golpeado anímicamente por la salud de su compañero. Ahora, el equipo milanés deberá afrontar los próximos cuatro meses de competencia sin una de sus piezas clave, mientras el mundo del fútbol aguarda por la evolución de una lesión que pudo haber sido mucho peor.