Se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y podría perderse la Finalissima ante España

La lesión se produjo durante la derrota del Inter ante Bodo/Glimt por la Champions League, en un partido en el que el delantero pidió el cambio cerca de la hora de juego. Las alarmas se encendieron de inmediato, tanto en el club italiano como en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que ya sigue de cerca la recuperación del bahiense.