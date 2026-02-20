Se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y podría perderse la Finalissima ante España

La noticia que nadie quería escuchar en la Selección argentina terminó de confirmarse desde Italia. Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y deberá detener su actividad por varias semanas, lo que pone en duda su presencia en la Finalissima frente a España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar.
La lesión se produjo durante la derrota del Inter ante Bodo/Glimt por la Champions League, en un partido en el que el delantero pidió el cambio cerca de la hora de juego. Las alarmas se encendieron de inmediato, tanto en el club italiano como en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que ya sigue de cerca la recuperación del bahiense.
Los estudios realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano confirmaron el diagnóstico: una distensión en el sóleo izquierdo. Desde el Inter informaron que el jugador será reevaluado en los próximos días, mientras inicia un tratamiento específico para acelerar su recuperación. El plazo estimado de baja es de entre 18 y 21 días, aunque dependerá de su evolución.
Ese margen lo ubicaría en una carrera contra el tiempo. En el mejor de los escenarios, Lautaro podría volver a estar disponible alrededor de diez días antes del choque con España, aunque deberá recuperar ritmo futbolístico luego de la inactividad. Por eso, su presencia no está asegurada y genera incertidumbre en la Selección.
La baja representa un golpe importante para el Inter, que perderá a su máximo goleador en un tramo decisivo de la temporada. Martínez suma 14 tantos en la Serie A y otros cuatro en la Champions League, números que lo consolidan como una pieza central en el equipo. Además, se perderá compromisos clave como la revancha ante Bodo/Glimt, partidos del torneo local y encuentros de la Copa Italia.
En paralelo, la Selección argentina ya acumula otras preocupaciones físicas. Scaloni no podrá contar con Juan Foyth ni Giovani Lo Celso, ambos con lesiones de mayor gravedad, mientras que Nicolás González también sufrió un desgarro recientemente.