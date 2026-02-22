Encontraron con vida a Luis Bueso: el comerciante desaparecido en Famaillá estaba deambulando en la ruta 322

Luego de horas de intensa búsqueda, este domingo fue hallado con vida Luis Bueso, el comerciante de 74 años que había desaparecido el sábado por la tarde en Famaillá, Tucumán.
El hombre fue localizado mientras deambulaba sobre la ruta provincial 322, en el tramo que conecta García Fernández con Lules. En la misma zona también fue encontrado su automóvil.
Desapareció el jueves y lo hallaron este domingo
Bueso había sido visto por última vez el viernes alrededor de las 15.17, cuando salió de su local del rubro oftalmológico ubicado en Belgrano al 300, en Famaillá. El movimiento quedó registrado por cámaras de seguridad.
Al no responder llamados ni mensajes, su familia radicó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y difusión del caso.
Este domingo, efectivos que recorrían la zona lograron ubicarlo caminando desorientado a la vera de la ruta. A pocos metros apareció su vehículo, un Toyota Corolla blanco dominio AG 538 YO, que también era intensamente buscado.
Preocupación por su salud
Sus familiares habían señalado que el comerciante padece hipertensión y diabetes, y que el año pasado había atravesado episodios de desorientación. Además, había dejado en el negocio los medicamentos que utiliza a diario, lo que había incrementado la alarma.
Tras ser encontrado, fue asistido y trasladado para una evaluación médica preventiva, con el fin de determinar su estado general.
Alivio tras horas de angustia
El hallazgo puso fin a la incertidumbre que se había generado en la comunidad del sur tucumano desde la tarde del sábado.
Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido que realizó y establecer en qué circunstancias permaneció durante las horas en que estuvo desaparecido.