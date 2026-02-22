Blondel y un destino fuera de Boca: Huracán acelera para quedarse con el lateral

A pesar de que la salida de Luis Advíncula y el bajón en el rendimiento de Juan Barinaga sugerían una oportunidad para Blondel, el defensor no ha sido tenido en cuenta, acumulando una inactividad que se remonta al 19 de mayo del año pasado. Recientemente, el propio jugador confesó en una entrevista la dificultad de "no sentirse útil" al estar tanto tiempo parado, una sensación que aceleró el visto bueno de la dirigencia de Boca para negociar su salida. Para el equipo conducido por Juan Román Riquelme, la partida de Blondel tiene un trasfondo estratégico, ya que le permitiría habilitar un cupo extra para reflotar el interés por el extremo Edwuin Cetré.