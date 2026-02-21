Por la crecida de los ríos, se postergó la carrera de mountain bike

“La competencia se suspende principalmente debido a la crecida de los ríos en la zona de Potreros de las Tablas. Estuvimos en el circuito y lamentablemente los bikes no iban a poder pasar por los cruces de los ríos. Aunque deje de llover en las próximas horas, iba a resultar muy peligroso. Siempre hay que pensar en los protagonistas, con los que hablamos y estuvieron todos de acuerdo con la decisión que tomamos”, contó Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores de la prueba que tendrá 86 kilómetros de recorrido y se disputará finalmente el próximo domingo 1 de marzo.