Secciones
DeportesMás deportes

Por la crecida de los ríos, se postergó la carrera de mountain bike

La tercera edición del “Reto a los Vados de Potrero” fue programada para el domingo 1 de marzo. Será una competencia en equipos, que tendrá un recorrido de 86 kilómetros.

Por la crecida de los ríos, se postergó la carrera de mountain bike
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 29 Min

La tercera edición del “Reto a los Vados de Potrero” deberá esperar una semana más. El mountain bike estaba listo para tener una prueba de primer nivel mañana, pero los organizadores decidieron postergarla para el próximo domingo debido a las lluvias de los últimos días.

“La competencia se suspende principalmente debido a la crecida de los ríos en la zona de Potreros de las Tablas. Estuvimos en el circuito y lamentablemente los bikes no iban a poder pasar por los cruces de los ríos. Aunque deje de llover en las próximas horas, iba a resultar muy peligroso. Siempre hay que pensar en los protagonistas, con los que hablamos y estuvieron todos de acuerdo con la decisión que tomamos”, contó Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores de la prueba que tendrá 86 kilómetros de recorrido y se disputará finalmente el próximo domingo 1 de marzo.

El “Reto a los Vados de Potrero” es una competencia que ya empezó a ganarse un lugar propio en el calendario tucumano, con un formato que rompe con la tradición individual de este deporte.

El formato obliga a un esfuerzo colectivo poco habitual en el mountain bike. No hay dudas de que las carreras en equipos son más complicadas, porque requiere de más estrategia y mucho compañerismo, debido a que se computa el tiempo del biker que llega en el último lugar de los cuatro. Para los ciclistas de montaña es una carrera muy especial al tratarse de una prueba en equipo.

“Charlamos con los bikers porque para nosotros es muy importante la opinión de ellos. Muchos equipos todavía no se habían anotado para la carrera, ya que estaban especulando con el tema del clima. Hasta el momento había 60 participantes”, reveló Kachurovsky, que espera que la lluvia les de un respiro.

La largada será a las 9, en la zona de la Papelera de Lules, y el recorrido se extenderá hasta el puente del Río Grande, en un trazado de ida y vuelta que combinará sectores rápidos con otros más técnicos.

El evento contará con 14 categorías: cuatro para caballeros, cuatro para damas y cuatro mixtas -conformadas por dos mujeres y dos varones por equipo-, además de la categoría Gravel, destinada a bicicletas que combinan características de ruta y montaña, y E-bike.

Temas TucumánMountain Bike Tucumán Club
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a Osmar Mendoza, el maestro que enseñó a vivir desde el deporte

Adiós a Osmar Mendoza, el maestro que enseñó a vivir desde el deporte

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
1

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
2

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén
3

“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén

Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”
4

Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
5

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
6

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Más Noticias
Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”

Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”

Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza

Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza

El mensaje de Diego Flores para los hinchas de San Martín tras el triunfo de Instituto sobre Atlético Tucumán

El mensaje de Diego Flores para los hinchas de San Martín tras el triunfo de Instituto sobre Atlético Tucumán

Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Comentarios