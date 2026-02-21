Contra Almagro, San Martín de Tucumán eligió resolver y no lucirse

Para ganar, hay que ser eficaz. En la Primera Nacional no siempre asciende el que mejor juega, sino el que mejor resuelve. Y el San Martín de Andrés Yllana entendió rápido la lógica de la categoría: en su visita al estadio “Tres de Febrero”, venció 1-0 a Almagro con una sola jugada determinante. Un tiro libre, un centro preciso de Benjamín Borasi y un cabezazo de Nicolás “Fosa” Ferreyra bastaron para inclinar la balanza.