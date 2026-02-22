Las vidas no vividas

Después de unos minutos observándolo, casi pidiéndole explicaciones o buscándolas en medio del desconcierto, el péndulo me traslada al plano personal la confirmación de que un acto idéntico a otro (la gota que cae a pulso de cronómetro) no garantiza un mismo resultado o una consecuencia predecible y, por lo tanto, hay otros elementos fortuitos que se suman aleatoriamente para configurar lo que somos y, después de cierto recorrido, quizás acabar diciendo: “Well…How did I get here?” (“Bien, ¿cómo llegué aquí?) imitando la letra de Once in a lifetime, la canción de Talking Heads. Tampoco es extraño que surjan preguntas sobre las decisiones tomadas en momentos claves de nuestras vidas, aquellos en los que tuvimos que elegir (someternos al péndulo) y esa elección nos llevó a un sitio donde posteriormente una nueva elección nos trasladó a otro y así, en innumerables oportunidades, hasta construir un pasado que tal vez resulta difícil de encontrarle coherencia, incluso una explicación: elegir una carrera entre varias, un cambio de ciudad o de país movido por una ilusión probablemente engañosa, dejando atrás familia y amigos para partir desnudos de afectos; elegir un empleo por encima de otro sin que nadie nos garantice el éxito o la estabilidad; elegir la convivencia con una persona después de haber renunciado con muchas dudas a otra a la que quizás no se ha dejado de querer del todo; o lo contrario: paralizado por el miedo o la excesiva prudencia, decidir no elegir nada, lo que en todo caso viene a ser también una manera de hacerlo, consintiendo que los acontecimientos cotidianos sucedan sin nuestra participación.