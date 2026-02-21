Un gol, carácter y oficio: así venció San Martín a Almagro y festejó lejos de La Ciudadela

El gol de Nicolás Ferreyra cambió la historia. El acierto de esa jugada de pelota parada, con la cobranza de Benjamín Borasi y el cabezazo solo de toda soledad del “Fosa” puso el partido patas para arriba. Porque potenció la autoconfianza de la visita, que se convenció que lo que había venido a buscar a la casa de Almagro estaba más al alcance de la mano de lo pensado en la previa. Y porque los jugadores locales sintieron el impacto de un estadio que no salió del trauma hasta promediada la primera etapa.