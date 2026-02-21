El penal que pidió todo Atlético Tucumán y Fernando Espinoza omitió en Alta Córdoba

En las imágenes de la transmisión se observa a Leandro Díaz intentando controlar una pelota aérea dentro del área. En la caída, el delantero realiza una pirueta para disputar el balón y, en esa secuencia, la pelota impacta en el brazo de Leonel Mosevich. La reacción fue inmediata: Díaz, a los gritos, reclamó penal y buscó llamar la atención del árbitro.