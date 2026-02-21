Secciones
DeportesFútbol

El penal que pidió todo Atlético Tucumán y Fernando Espinoza omitió en Alta Córdoba

El árbitro, que ya había sancionado un penal discutido a favor de Instituto, dejó pasar una mano en el área tras un intento de Leandro Díaz. La jugada generó fuertes reclamos del “Decano” en el Monumental de la "Gloria".

MÁS POLÉMICAS. El árbitro Fernando Espinoza redondeó una floja actuación en el Monumental de Alta Córdoba. MÁS POLÉMICAS. El árbitro Fernando Espinoza redondeó una floja actuación en el Monumental de Alta Córdoba.
Hace 1 Hs

La actuación de Fernando Espinoza en el Monumental de Alta Córdoba volvió a quedar bajo la lupa. No sólo por el penal que sancionó a favor de Instituto -una decisión que desató la polémica- sino también por una jugada posterior que generó el reclamo de Atlético.

En las imágenes de la transmisión se observa a Leandro Díaz intentando controlar una pelota aérea dentro del área. En la caída, el delantero realiza una pirueta para disputar el balón y, en esa secuencia, la pelota impacta en el brazo de Leonel Mosevich. La reacción fue inmediata: Díaz, a los gritos, reclamó penal y buscó llamar la atención del árbitro.

Sin embargo, Espinoza decidió omitir la infracción y ordenó continuar el juego. No hubo revisión prolongada ni señal de advertencia. La acción pasó, pero el malestar quedó instalado tanto dentro como fuera del campo.

La jugada tomó aún mayor dimensión por el contexto. Minutos antes, el árbitro había sancionado un penal discutido a favor de Instituto, que terminó en gol y modificó el rumbo de un partido parejo. Esa secuencia alimentó la sensación de inequidad en el conjunto tucumano.

Desde el banco y desde el campo, los jugadores del “Decano” reclamaron la mano con insistencia. Para Atlético, la acción cumplía con los parámetros sancionables; para el árbitro, no fue suficiente para señalar el punto penal.

Así, la noche en Alta Córdoba sumó un nuevo capítulo de controversia. Entre decisiones cuestionadas y reclamos desoídos, la actuación arbitral volvió a convertirse en uno de los ejes centrales del encuentro.

Temas Fernando EspinozaLeandro Díaz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
2

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
3

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
4

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba
6

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Más Noticias
Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Comentarios