Furia Scaglione la rompió en la pasarela de Viña del Mar con un vestido fuera de lo común

Furia Scaglione, un éxito en la TV chilena

Scaglione vio un espacio para acomodarse en un destino internacional y aprovechó la oportunidad. La visionaria lo hizo otra vez, porque desde un principio creyó que podría captar a su público y lo logró. Por eso también confió en su propio estilo para elegir qué vestido usar en la alfombra roja. “No sabíamos si traer este vestido o no porque para una gala tan importante se busca otro estilo de vestimenta, pero también es mucho lo que marco yo: lo rockero, lo grunge”, explicó al respecto.