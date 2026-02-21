Furia Scaglione la rompió en la pasarela de Viña del Mar con un vestido fuera de lo común

Si durante los últimos meses la presencia de Furia Scaglione había mermado en los medios argentinos, este viernes quedó en claro el motivo. La exparticipante de “Gran Hermano” se convirtió en tendencia nuevamente gracias a las masas de seguidores que la acompañan desde su aparición en Telefe. Esta vez, lo hizo por su presencia en la alfombra roja del Festival de Viña del Mar, en Chile, donde se animó a lucir un vestido diferente para lo que acostumbra verse en el evento musical.
Su paso por “El internado”, un reality que se transmitió durante las últimas semanas en la televisión chilena, le valió a Furia un nuevo público. La estrella de los shows mediáticos eligió un nuevo camino y se inclinó a probar suerte en un destino internacional. Por eso fue invitada a la gala y tuvo una excelente repercusión que la posicionó incluso como la figura más mencionada en el chat de la transmisión en vivo de la alfombra roja.
El vestido rockero de tachas de Furia Scaglione en Viña del Mar
La diatriba se presentó de inmediato para Furia cuando pensó qué outfit llevar a Viña del Mar. Aunque el evento se caracteriza por los vestidos sumamente elegantes y sobrios, Scaglione se animó, una vez más, a marcar la diferencia con su estilo disruptivo. Por eso, cuando llegó en trío, del brazo del periodista chileno Fernando Solabarrieta, se robó todas las miradas.
Un vestido tubo negro, al cuerpo, con una textura símil cuero fue el outfit elegido para la noche. Pero eso no fue lo que llamó la atención, sino los cientos de tachas plateadas que recubrían el vestido completo: desde la amplia y extraordinaria capucha, hasta el último pliegue de la falda. Además, lució zapatos, cartera y lentes de sol a juego, con la misma decoración. Todo el diseño estuvo a cargo de la estilista Ana Fidalgo.
Furia Scaglione, un éxito en la TV chilena
Scaglione vio un espacio para acomodarse en un destino internacional y aprovechó la oportunidad. La visionaria lo hizo otra vez, porque desde un principio creyó que podría captar a su público y lo logró. Por eso también confió en su propio estilo para elegir qué vestido usar en la alfombra roja. “No sabíamos si traer este vestido o no porque para una gala tan importante se busca otro estilo de vestimenta, pero también es mucho lo que marco yo: lo rockero, lo grunge”, explicó al respecto.
La artista y performer se convirtió en una de las figuras más buscadas de la noche y se mostró agradecida por el apoyo. “Recibí mucha motivación de la gente que arma todo esto”, contó. “Venir a una gala como esta, que es chilena pero también latinoamericana, es muy importante para mí, (son) como mis pasitos de estrella de reality show y estoy muy agradecida”, sostuvo.
Aunque creía que podía triunfar en la TV chilena, sus expectativas no llegaban a tanto. “No sabía que ‘El internado’ me iba a traer hasta aquí. Sabía que si cruzaba para Chile me iba a ir muy bien porque también tengo el temperamento, las garras y las ganas de hacerlo como a ustedes les gusta”, destacó en un móvil desde la alfombra roja.