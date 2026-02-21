Recuerdos fotográficos: 1986. El año de visitas del rock a Florencia Flor
El año 1986 fue intenso en visitas del rock a Tucumán. Virus, G.I.T., Charly García y Pedro Aznar, Luis Alperto Spinetta y Fito Páez, Soda Stereo y Los Enanitos Verdes. Llegaban, daban una conferencia de prensa o una entrevista, actuaban esa noche y se iban al día siguiente.
Eran recitales para públicos de salas medianas, como la del Club Villa Luján, como se relató en Recuerdos fotográficos del domingo 15 y el martes 17 de febrero pasados. En esta última publicación se comentó de la visita de Soda Stereo en la siesta del viernes 25 de abril de 1986 al parque 9 de Julio, junto a la animadora infantil y cantante Florencia Flor, quien los entrevistó para su programa televisivo “El jardín de Florencia Flor”. Acompañó a Gustavo Cerati, Charly Alberti , Zeta Bosio y el “tecladista invitado permanente” Fabián “Zorrito Von” Quintiero. Allí no solo firmaron autógrafos, también hicieron piruetas con la pelota en un improvisado “picadito” con deportistas aficionados.
En el Instagram de Florencia Flor está registrada esta entrevista y además se encuentra una foto de los cinco en un auto Ford 35 descapotable, en el que tuvo lugar la conversación entre la animadora y los músicos, que ese viernes dieron un recital en su gira “Nada personal”.
Florencia Flor, que hoy es psicóloga y vive en CABA, cuenta que ese año fue singular ya que pudo entrevistar a varios rockeros que vinieron a Tucumán, incluyendo a Los enanitos verdes (primera vez que venían) y lamentó no haber podido encontrarse con Virus.