Recuerdos fotográficos: 1986. El año de visitas del rock a Florencia Flor

Eran recitales para públicos de salas medianas, como la del Club Villa Luján, como se relató en Recuerdos fotográficos del domingo 15 y el martes 17 de febrero pasados. En esta última publicación se comentó de la visita de Soda Stereo en la siesta del viernes 25 de abril de 1986 al parque 9 de Julio, junto a la animadora infantil y cantante Florencia Flor, quien los entrevistó para su programa televisivo “El jardín de Florencia Flor”. Acompañó a Gustavo Cerati, Charly Alberti , Zeta Bosio y el “tecladista invitado permanente” Fabián “Zorrito Von” Quintiero. Allí no solo firmaron autógrafos, también hicieron piruetas con la pelota en un improvisado “picadito” con deportistas aficionados.