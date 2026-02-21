Cartas de lectores: Homenaje a Sarmiento en San Juan

Durante todo el mes de febrero, el gobierno de San Juan organizó una serie de actos para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento que nació el día 15 de febrero de 1810. El acto central se realizó en la casa natal del prócer con la presencia del vicegobernador, el gabinete, autoridades de la cámara de diputados y de la municipalidad de San Juan. Además del acto central, organizaron ciclos de conferencias con visitas guiadas por espacios de la ciudad vinculados con el prócer. Siento muchísima admiración por los gobiernos y el pueblo de San Juan, ellos defendieron a Sarmiento ante los ataques que recibía cuando gobernaba el colectivo peronista. Siento muchísima indignación por la conducta de los representantes de Tucumán, que además de ignorar a Julio Argentino Roca, le amputaron un pedazo de su avenida para “homenajear” a un “prócer” que se salvó de una tobillera por razones que son de público conocimiento.