Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Homenaje a Sarmiento en San Juan
Hace 1 Hs

Durante todo el mes de febrero, el gobierno de San Juan organizó una serie de actos para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento que nació el día 15 de febrero de 1810. El acto central se realizó en la casa natal del prócer con la presencia del vicegobernador, el gabinete, autoridades de la cámara de diputados y de la municipalidad de San Juan. Además del acto central, organizaron ciclos de conferencias con visitas guiadas por espacios de la ciudad vinculados con el prócer. Siento muchísima admiración por los gobiernos y el pueblo de San Juan, ellos defendieron a Sarmiento ante los ataques que recibía cuando gobernaba el colectivo peronista.  Siento muchísima indignación por la conducta de los representantes de Tucumán, que además de ignorar a Julio Argentino Roca, le amputaron un pedazo de su avenida para “homenajear” a un “prócer” que se salvó de una tobillera por razones que son de público conocimiento.

Luis Ovidio Perez Cleip                                

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?
1

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
2

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial
3

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

4

El carnaval como norte para la industria turística

5

Cartas de lectores: Paro, disenso y representación: una reflexión

6

Cartas de lectores: ¿Mentalidad de subdesarrollo?

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mientras todo se dirima entre ganadores y perdedores, la Argentina seguirá funcionando en cámara lenta

Mientras todo se dirima entre ganadores y perdedores, la Argentina seguirá funcionando en cámara lenta

Comentarios