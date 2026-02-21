Nuevo libro de Ceferino Reato: una revisión de los indultos de Menem y su impacto social

Ceferino Reato llegó a Tucumán con su duodécimo libro, presentado en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas en Concepción y en el Archivo Histórico en San Miguel de Tucumán. “Pax Menemista”, como él mismo lo explica, refleja que la época menemista fue “como la Pax Romana, un período de estabilidad”. Cuando Menem asumió en 1989, el país era un caos. Con una hiperinflación, los saqueos, el ataque guerrillero al cuartel de La Tablada, tres rebeliones carapintadas y un “ejército partido” que se resistía a ser investigado por las violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, “Menem propició indultos a guerrilleros y montoneros”, afirma, pero también repatrió los restos de Rosas para cerrar la antinomia entre federales y unitarios. El abrazo con el almirante Rojas, el cual era emblema del antiperonismo y la construcción del monumento a los caídos en Malvinas, tuvieron como finalidad llevar tranquilidad. Serenar el frente militar, bajar el miedo del antiperonismo y conservar el apoyo de las bases peronistas que estaban “desconcertadas por su giro hacia una política económica neoliberal”, el alineamiento con Estados Unidos y entrelazar relaciones diplomáticas con Gran Bretaña con quienes en el 82 compartimos una guerra.