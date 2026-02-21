“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

Autoridades de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor) también hicieron su balance para LA GACETA. El presidente de la asociación, Hugo Meloni, se refirió a un buen estado general de los maíces que generó expectativas. En este sentido, hay maíces sembrados a fines de enero que se encuentran en estadíos V3 y V4 creciendo. “También están los sembrados de fines de diciembre, que ya están en estado reproductivo. En general, desde el punto de vista hídrico, están bien”, comentó el presidente de Apronor.
La siembra estuvo atravesada por un atraso en diciembre a raíz de la escasez de lluvia al inicio del mes. Luego, las precipitaciones se normalizaron y actualmente las plantaciones de maíces están en condiciones.
Otro de los tópicos que aqueja a los productores es el cogollero (Spodoptera frugiperda), cuya incidencia se hizo más notoria en las plantas que ya rompieron la resistencia. “Se ven más que años anteriores como un crecimiento en la cantidad de maíces de diferentes marcas y diferentes tipos. En general, se ven los daños del cogollero”, evaluó Meloni.
A su vez señaló que los productores ponen especial atención a la chicharrita, que en esta campaña tiene una mayor presencia que en la anterior, aunque menor que la de hace dos años atrás. “Se están haciendo controles, están haciendo aplicaciones. Hay casos en que se han hecho cuatro aplicaciones de insecticidas de acuerdo a los resultados del monitoreo para bajar la población”, explicó también. Se espera que para mediados de marzo pueda evaluarse si hubo afección en los cultivos y de qué tipo.
En relación al sorgo, el presidente de Apronor indicó que se vio mucho menos implantación debido a la mejoría en la situación del maíz durante la temporada pasada. “En esta campaña al que le tocaba sembrar maíz, sembró maíz y no sorgo, con lo cual, para el que sembró más que nada sorgo, fue porque hace ganadería y porque sirve como alimento para sus animales”, comentó Hugo Meloni.