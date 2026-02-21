“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

Autoridades de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor) también hicieron su balance para LA GACETA. El presidente de la asociación, Hugo Meloni, se refirió a un buen estado general de los maíces que generó expectativas. En este sentido, hay maíces sembrados a fines de enero que se encuentran en estadíos V3 y V4 creciendo. “También están los sembrados de fines de diciembre, que ya están en estado reproductivo. En general, desde el punto de vista hídrico, están bien”, comentó el presidente de Apronor.