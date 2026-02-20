Cómo se construyó Alan Cisnero: el juvenil de San Martín que empezó a escribir su propia historia

También se apoya en los referentes. “Se creó un grupo muy unido en el que todos tiramos para el mismo lado. Los tucumanos como Lucas (Diarte), (Víctor) ‘Tucu’ Salazar, (Jorge) Juárez, ‘Turbo’ (Gonzalo Rodríguez), y otros como el ‘Caco’ (Matías García), con quien tengo una relación muy cercana, me hablan y me aconsejan un montón. Me ayudan mucho cuando tengo que ordenarme”, explica. Antes de entrar al partido, ellos le dieron el último empujón. “Me dijeron que haga lo que sea, que ellos me iban a respaldar siempre, que vaya, que pida la pelota. Después me felicitaron y estoy agradecido por eso”, cuenta.