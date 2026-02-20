Secciones
Política

El Gobierno oficializó el cronograma de sueldos para los estatales tucumanos

El esquema incluye el depósito de la parte proporcional (20%) a fines de febrero y la parte complementaria (80%) entre el 4 y el 7 de marzo, según repartición.

Cajeros automáticos. Cajeros automáticos.
Hace 15 Min

El Gobierno provincial dio a conocer el esquema de pagos correspondiente a febrero de 2026 para los trabajadores de la administración pública. El cronograma contempla el depósito de la parte proporcional del salario (20%) y la parte complementaria (80%), con acreditaciones que se extenderán desde el jueves 26 de febrero hasta el sábado 7 de marzo.

Según se informó oficialmente, los haberes se liquidarán de manera escalonada, como es habitual, abarcando a empleados de la administración central, organismos descentralizados, comunas, municipios, personal de seguridad, educación y jubilados.

Parte proporcional: del 26 al 28 de febrero

El pago del 20% del sueldo comenzará el jueves 26 de febrero con los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, el área de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales) y el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.).

El viernes 27 será el turno de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Legislativo, la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), el Poder Judicial -incluyendo los Centros Judiciales de Concepción y Monteros, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia de Paz Legal-, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa.

En tanto, el sábado 28 cobrarán las Comunas Rurales, los Municipios del Interior, la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Parte complementaria: del 4 al 7 de marzo

El 80% restante de los haberes se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo.

El miércoles 4 percibirán la parte complementaria el personal del SI.PRO.SA., el Instituto Provincial de la Vivienda, la Dirección Provincial de Vialidad, el E.R.S.E.P.T., el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y Sociedad Aguas del Tucumán.

El jueves 5 será el turno del área de Seguridad, los establecimientos educativos provinciales (escuelas provinciales y secundarias transferidas – Rep. 25, 26 y 27), la Administración Central, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

El viernes 6 cobrarán los trabajadores de la educación provincial (escuelas provinciales y secundarias transferidas), el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa y el Poder Legislativo.

Finalmente, el sábado 7 se acreditarán los haberes a Comunas Rurales, Municipios del Interior, jubilados fuera de convenio, beneficiarios de renta vitalicia – Héroes de Malvinas, asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo, la Dirección de Recursos Hídricos y distintos entes y organismos descentralizados. Ese mismo día también cobrarán los establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos).

Temas Gobierno provincial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Alarma por “estanflación”: el duro diagnóstico de Cachanosky sobre el rumbo económico en 2026

Alarma por “estanflación”: el duro diagnóstico de Cachanosky sobre el rumbo económico en 2026

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
2

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
3

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
4

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
5

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
6

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Más Noticias
La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina horas antes de la votación

Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina horas antes de la votación

Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la industria del juicio

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la "industria del juicio"

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Comentarios