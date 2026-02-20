El Gobierno oficializó el cronograma de sueldos para los estatales tucumanos

El Gobierno provincial dio a conocer el esquema de pagos correspondiente a febrero de 2026 para los trabajadores de la administración pública. El cronograma contempla el depósito de la parte proporcional del salario (20%) y la parte complementaria (80%), con acreditaciones que se extenderán desde el jueves 26 de febrero hasta el sábado 7 de marzo.
Según se informó oficialmente, los haberes se liquidarán de manera escalonada, como es habitual, abarcando a empleados de la administración central, organismos descentralizados, comunas, municipios, personal de seguridad, educación y jubilados.
Parte proporcional: del 26 al 28 de febrero
El pago del 20% del sueldo comenzará el jueves 26 de febrero con los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, el área de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales) y el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.).
El viernes 27 será el turno de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Legislativo, la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), el Poder Judicial -incluyendo los Centros Judiciales de Concepción y Monteros, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia de Paz Legal-, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa.
En tanto, el sábado 28 cobrarán las Comunas Rurales, los Municipios del Interior, la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.
Parte complementaria: del 4 al 7 de marzo
El 80% restante de los haberes se abonará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo.
El miércoles 4 percibirán la parte complementaria el personal del SI.PRO.SA., el Instituto Provincial de la Vivienda, la Dirección Provincial de Vialidad, el E.R.S.E.P.T., el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y Sociedad Aguas del Tucumán.
El jueves 5 será el turno del área de Seguridad, los establecimientos educativos provinciales (escuelas provinciales y secundarias transferidas – Rep. 25, 26 y 27), la Administración Central, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
El viernes 6 cobrarán los trabajadores de la educación provincial (escuelas provinciales y secundarias transferidas), el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa y el Poder Legislativo.
Finalmente, el sábado 7 se acreditarán los haberes a Comunas Rurales, Municipios del Interior, jubilados fuera de convenio, beneficiarios de renta vitalicia – Héroes de Malvinas, asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo, la Dirección de Recursos Hídricos y distintos entes y organismos descentralizados. Ese mismo día también cobrarán los establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos).