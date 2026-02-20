¿Cómo es el día a día de Dieguito Fernando Maradona con su diagnóstico de autismo?

Dieguito Fernando Maradona celebró recientemente sus 13 años y emocionó a los seguidores de su padre, Diego Maradona, con las imágenes de su festejo. Sin embargo, existen aspectos poco conocidos de su presente que fueron revelados por Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda. "Dieguito tiene un autismo leve", reveló.
Durante su participación en el programa DDM, el letrado brindó detalles sobre la dinámica familiar. Entre ellos, señaló que algunas de las hermanas de Dieguito no se comunicaron en una fecha significativa como su cumpleaños. “Por el cumpleaños de Dieguito, sí llamó Diego Jr. y Dana estuvo presente, pero Dalma y Gianinna no fueron ni se comunicaron", resumió
Baudry también aclaró que todos los hijos de Maradona tienen un objetivo que los une más allá de sus diferencias: "en cuanto a la responsabilidad de buscar justicia por la muerte del papá, están todos juntos. De eso no hay duda”, expresó.
Así es el día a día de Dieguito Fernando Maradona dentro del espectro autista
Durante la entrevista con Mariana Fabbiani, la pareja de Verónica Ojeda dio detalles sobre la condición de Dieguito Fernando. "Tiene un autismo leve", reveló. También contó que el adolescente de 13 años tiene un temperamento parecido a su papá.
"Dieguito vio mucho tiempo a su papá con el pelo largo, entonces él quiso también tenerlo así ¿Y nosotros qué le podemos decir? Lo dejamos y ahora sí se lo cortamos por el colegio. El tema de las burlas él lo va a tener siempre, ya sea por su condición, que es autista, por ser hijo de o porque se dejó el pelo largo o lo que sea”, sostuvo.
Baudry también dio detalles sobre el día a día del hijo menor de Diego Maradona. “Él tiene autismo, está muy integrado; sin embargo, el autismo siempre lo tiene, entonces cuando le agarra algún ataque de ansiedad o nervios, eso sale a flor de piel”, sentenció el letrado, respecto a un tema que ellos abordan con mucha sensibilidad.