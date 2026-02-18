Burlando habló sobre el caso Maradona: “Para mí, todos los acusados van a recibir condena"

Además de los profesionales de salud, el abogado extendió la responsabilidad a figuras como el enfermero Mariano Perroni y otros integrantes del equipo de atención domiciliaria. Sin embargo, el punto más polémico de su intervención fue la alusión a un móvil económico: Burlando afirmó que existieron “personajes oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva más".