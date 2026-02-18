Burlando habló sobre el caso Maradona: “Para mí, todos los acusados van a recibir condena"

A solo un mes del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Fernando Burlando lanzó declaraciones explosivas que definen su estrategia legal. "Para mí, todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple. A Diego lo asesinaron", afirmó.
Burlando descartó de plano la teoría de la mala praxis accidental. Según su análisis, el equipo médico -integrado por Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y Nancy Forlini, entre otros- actuó con pleno conocimiento del riesgo.
“No fueron meras negligencias ni simples omisiones. Cuando sabés que tus acciones pueden generar conductas de riesgo y, a pesar de eso, seguís adelante, esto se transforma en un homicidio simple por dolo eventual”, explicó.
Además de los profesionales de salud, el abogado extendió la responsabilidad a figuras como el enfermero Mariano Perroni y otros integrantes del equipo de atención domiciliaria. Sin embargo, el punto más polémico de su intervención fue la alusión a un móvil económico: Burlando afirmó que existieron “personajes oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva más".