Sobre el cierre del mercado de pases, San Martín sumó juventud y proyección para la Primera Nacional

Se trata de un delantero potente y versátil. Puede jugar como referencia de área, pero también moverse por los costados del ataque. Tiene capacidad para asociarse, atacar los espacios y jugar de espaldas al arco. Esa combinación de físico y movilidad fue uno de los argumentos que sedujeron a la dirigencia y al cuerpo técnico del “Santo”, que busca variantes en un torneo áspero, de ritmo alto y permanente fricción como la Primera Nacional.