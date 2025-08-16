 Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
Secciones
Seguridad

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

El vendedor también ofrecía chorizos y aderezos en mal estado.

Hace 4 Hs

Un preocupante episodio se registró en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, donde un vendedor ambulante tucumano fue detenido tras ofrecer milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico. El hecho salió a la luz durante un operativo de control bromatológico realizado por la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad, con apoyo de la Policía.

Al inspeccionar el puesto, los agentes descubrieron no solo los inusuales productos, sino también graves irregularidades en materia de higiene, como superficies contaminadas y una manipulación inadecuada de los alimentos. 

Inmediatamente se dispuso el decomiso de la mercadería, se labró un acta de infracción y se procedió a la clausura del lugar. El responsable, oriundo de Tucumán, fue demorado por la Policía y se inició en su contra una denuncia penal.

El episodio ocurrió en el marco de las celebraciones religiosas y culturales en honor a la Virgen del Carballo, que convocaron a miles de personas en Monte Quemado. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, se evitó que los asistentes consumieran alimentos que representaban un alto riesgo para la salud.

Temas Policía de TucumánMonte Quemado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
2

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
Ella baila sola

Ella baila sola

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Comentarios