Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Un preocupante episodio se registró en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, donde un vendedor ambulante tucumano fue detenido tras ofrecer milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico. El hecho salió a la luz durante un operativo de control bromatológico realizado por la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad, con apoyo de la Policía.