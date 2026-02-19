Tucumán: la tormenta provocó cortes totales en la Ruta Nacional 65 a la altura de Alpachiri
El desborde del río Cochuna y la caída de un árbol de gran porte interrumpieron completamente el tránsito en distintos tramos de la Ruta Nacional 65. Trabaja maquinaria de Vialidad y personal policial realiza desvíos.
La fuerte tormenta registrada este jueves en el sur provincial provocó serios inconvenientes en la circulación sobre la Ruta Nacional 65, especialmente en jurisdicción de la Comisaría de Alpachiri.
Según el parte emitido por la Unidad Regional Sur, alrededor de las 17:00 se tomó conocimiento de un fallo en la defensa provisoria construida tras el desborde del río Cochuna, a la altura de El Calao, kilómetro 33. La situación generó un corte total del tránsito en ese sector.
El informe fue confirmado por Adrián Sabino, de la Dirección Nacional de Vialidad, y se indicó que maquinaria vial se dirige al lugar para iniciar los trabajos de reparación.
Árbol caído y desagües colapsados
Más tarde, cerca de las 19:42, se reportó otro corte total en la misma ruta, esta vez en el kilómetro 11,5, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada producto de los fuertes vientos.
Personal policial trabaja en el lugar realizando desvíos preventivos mientras se espera la remoción del árbol con maquinaria pesada.
Además, la gran cantidad de agua caída provocó el colapso de desagües y el desborde de agua sobre la ruta en la zona conocida como La Angostura, complicando aún más la circulación vehicular.
También se informó un corte de energía eléctrica en el área afectada.
Sin novedades en otras jurisdicciones
Desde la Unidad Regional Sur se indicó que, hasta el momento, no se registran novedades en las jurisdicciones de las comisarías de Santa Ana, Medinas, Trinidad, El Polear, Arcadia, Concepción, Aguilares y Los Sarmientos.
Las autoridades recomiendan evitar la circulación por la Ruta Nacional 65 hasta tanto se normalicen las condiciones y se restablezca la transitabilidad en los tramos afectados.