La revelación sobre el hijo menor de Diego Maradona: confirmaron que Dieguito Fernando tiene autismo leve

La información la dio a conocer en medio de su descargo por las burlas que, según afirmó, recibe el adolescente.

Hace 8 Min

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, reveló que Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor de Diego Maradona, fue diagnosticado con autismo leve. La información la dio a conocer en el programa DDM, en medio de su descargo por las burlas que, según afirmó, recibe el adolescente.

Qué dijo Mario Baudry sobre la salud de Dieguito Fernando

Durante la entrevista, Baudry explicó que el joven, de 13 años, está integrado y lleva adelante una vida normal, pero que el trastorno del espectro autista se manifiesta especialmente en situaciones de ansiedad o nerviosismo.

El abogado remarcó que se trata de un diagnóstico leve y que Dieguito cuenta con acompañamiento y contención. Sus declaraciones se dieron en el contexto de críticas y comentarios en redes sociales que, según sostuvo, afectan al hijo menor del exfutbolista.

El cumpleaños de Dieguito y la ausencia de sus hermanas

Baudry también contó que Dieguito celebró su cumpleaños el pasado 13 de febrero. En ese marco, señaló que Dalma Maradona y Gianinna Maradona no asistieron al festejo ni se comunicaron con el adolescente.

La situación se da en un clima de fuerte tensión familiar, atravesado por el juicio por la muerte de Diego Maradona, proceso judicial que mantiene enfrentados a distintos integrantes del entorno del ídolo argentino.

Un contexto sensible

La revelación sobre la salud de Dieguito Fernando pone el foco en la importancia de evitar estigmatizaciones y burlas, especialmente cuando se trata de menores de edad. El caso vuelve a exponer la intimidad de la familia Maradona en medio de un escenario judicial y mediático que sigue generando repercusiones.

La noticia impacta tanto por el diagnóstico como por el contexto familiar en el que fue dada a conocer, en un momento en que el legado y la figura de Diego Maradona continúan en el centro de la escena pública.

