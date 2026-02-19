Estudiantes se mide ante Bochas en el “Coco” Ascarate con la mira puesta en la recta final

Estudiantes necesita hacerse fuerte en casa y recuperar la solidez defensiva que mostró en varios pasajes de la temporada. Bochas, en cambio, buscará trasladar su eficacia reciente como visitante y sostener el ritmo alto que exhibió en su última victoria. Se espera un marco acorde a la importancia del partido y un espectáculo competitivo en Tucumán, en una Liga Argentina que comienza a definir quiénes llegarán mejor perfilados a la etapa decisiva.