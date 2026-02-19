Estudiantes se mide ante Bochas en el “Coco” Ascarate con la mira puesta en la recta final

Estudiantes de Tucumán recibirá este jueves desde las 21.30 a Bochas Sport Club en el estadio “Coco” Ascarate, en un cruce determinante para las aspiraciones de ambos en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Con la fase regular ingresando en su tramo decisivo, cada partido comienza a tener peso específico en la tabla y el margen de error se reduce considerablemente.
La “Cebra” llega a este compromiso con un registro de 11 victorias y 10 derrotas, ubicado en la séptima posición de la conferencia. Es una campaña irregular, marcada por rachas positivas alternadas con caídas que le impidieron afirmarse entre los puestos de privilegio.
En su última presentación, el conjunto tucumano cayó como local ante Barrio Parque por 89 a 70. El equipo cordobés construyó la diferencia en un segundo cuarto determinante, donde logró una ventaja que luego administró con inteligencia.
La figura del encuentro fue Juan Manuel Bejar, autor de 25 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos, desequilibrando tanto en el perímetro como en las penetraciones. Para Estudiantes, la derrota dejó señales de alerta en defensa y en la consistencia ofensiva, aspectos que deberá corregir si pretende sostener su lugar en zona de clasificación.
Bochas, por su parte, arriba a Tucumán con un récord de 12 triunfos y 11 caídas que lo posiciona noveno en la tabla, apenas por detrás de su rival de turno. El equipo de Colonia Caroya viene de reencontrarse con la victoria tras imponerse con autoridad por 98 a 81 frente a Huracán Las Heras.
En ese partido mostró eficacia ofensiva y fluidez colectiva, con actuaciones destacadas de Juan Cruz Frontera, máximo anotador con 23 puntos (6/9 en dobles, 3/4 en triples y 2/4 en libres), además de 5 asistencias, y Tomás Ligorria, quien sumó 15 unidades y 7 rebotes, aportando equilibrio en ambos costados de la cancha. Esa producción le permitió cortar una racha adversa y recuperar confianza de cara a una salida exigente.
El contexto le agrega tensión al cruce. Con ambos equipos separados por apenas un triunfo en la clasificación, el resultado puede modificar posiciones y condicionar el panorama de cara a los playoffs.
Estudiantes necesita hacerse fuerte en casa y recuperar la solidez defensiva que mostró en varios pasajes de la temporada. Bochas, en cambio, buscará trasladar su eficacia reciente como visitante y sostener el ritmo alto que exhibió en su última victoria. Se espera un marco acorde a la importancia del partido y un espectáculo competitivo en Tucumán, en una Liga Argentina que comienza a definir quiénes llegarán mejor perfilados a la etapa decisiva.