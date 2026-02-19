Sorpresa en el fútbol argentino: Eduardo Domínguez deja de ser el técnico de Estudiantes de La Plata

El fútbol argentino quedó sacudido por una noticia que nadie esperaba. Eduardo Domínguez dejará de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata de manera sorpresiva y continuará su carrera en Atlético Mineiro, que ejecutará la cláusula de salida para llevárselo al fútbol brasileño. El DT, que había renovado su contrato en enero hasta diciembre de 2027, cerrará así uno de los ciclos más exitosos en la historia del club.
La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo "Pincha". Cuando parecía que su continuidad estaba asegurada y con la Copa Libertadores en el horizonte, Domínguez aceptó la propuesta del club de Minas Gerais y firmará un contrato por dos años para reemplazar a Jorge Sampaoli, quien fue despedido recientemente. La oferta económica y la disposición del club brasileño para ejecutar la cláusula fueron determinantes para que las negociaciones llegaran a buen puerto.
Antes de partir, el entrenador tendrá su despedida. Este viernes dirigirá por última vez a Estudiantes cuando el equipo reciba a Sarmiento de Junín en el estadio UNO, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Será el cierre de una etapa que marcó un antes y un después en el club.
Domínguez se va después de casi tres años en el cargo y con cinco títulos bajo el brazo, una cifra que lo ubica entre los entrenadores más exitosos de la historia de Estudiantes. Durante su ciclo conquistó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones en dos ocasiones y el Torneo Clausura 2025, en una campaña que quedó marcada por el contexto de tensión institucional y deportiva que atravesaba el club.
Además de los logros, su equipo fue competitivo en todos los frentes. En la última Copa Libertadores llevó al equipo a competir de igual a igual contra rivales de gran jerarquía, consolidando una identidad y un funcionamiento que posicionaron a Estudiantes como uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.
Su salida llega en un momento sensible. A solo 40 días del inicio de una nueva edición de la Libertadores y con el equipo bien posicionado en el Torneo Apertura (marchaba cuarto en su zona con nueve puntos en cinco partidos), el club deberá reorganizarse rápidamente para sostener el proyecto deportivo.
Mientras tanto, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón ya comenzó a trabajar en la búsqueda de un reemplazante. Entre los nombres que empezaron a circular aparecen Martín Demichelis, Martín Palermo y Cristian González, todos actualmente sin club.
La partida de Domínguez también se suma a un proceso de cambios dentro del plantel. Cristian Medina fue transferido al Botafogo y la salida de Edwuin Cetré podría concretarse en los próximos días, lo que marca el inicio de una etapa de transición para el último campeón del fútbol argentino.
Así, casi sin aviso y en medio de una temporada en marcha, Estudiantes pierde a uno de los entrenadores más exitosos de su historia reciente. Domínguez se despide como campeón, con un legado fuerte y con el desafío de dar el salto al fútbol brasileño, mientras en La Plata intentan asimilar una noticia que cambió todos los planes.