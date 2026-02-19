Sorpresa en el fútbol argentino: Eduardo Domínguez deja de ser el técnico de Estudiantes de La Plata

La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo "Pincha". Cuando parecía que su continuidad estaba asegurada y con la Copa Libertadores en el horizonte, Domínguez aceptó la propuesta del club de Minas Gerais y firmará un contrato por dos años para reemplazar a Jorge Sampaoli, quien fue despedido recientemente. La oferta económica y la disposición del club brasileño para ejecutar la cláusula fueron determinantes para que las negociaciones llegaran a buen puerto.