Tragedia en Puerto Madryn: la autopsia confirmó la causa de muerte de Sofía Devries, la joven que practicaba buceo

Sofía Devries de 23 años fue vista por última vez el 16 de febrero mientras realizaba una práctica de buceo para obtener una certificación en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Su cuerpo fue hallado tras 48 horas de intensa búsqueda en el mar.
El informe preliminar de la autopsia a Sofía determinó que la joven falleció por “asfixia por sumersión”, es decir, por ahogamiento, según informó La Nación.
La joven había sido vista por última vez en la zona de Punta Cuevas, donde realizó la inmersión correspondiente a la certificación internacional de buceo PADI.
El cuerpo fue encontrado el miércoles por la tarde, luego de más de 48 horas de rastrillajes ininterrumpidos. El hallazgo estuvo a cargo de un buzo de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a unos 20 metros de profundidad, en el sector del Parque Acuático donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.
Sofía estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional y era creadora de contenidos en redes sociales, en los que mostraba sus viajes y estilo de vida. Personas de su entorno la definieron como una joven entusiasta, activa y comprometida con iniciativas relacionadas con el cuidado del ambiente.
La fiscalía avanza con la investigación
Según informó La Nación, los primeros resultados forenses no evidenciaron signos de intervención de terceros y, de acuerdo con la información preliminar difundida por la fiscal a cargo, María Angélica Cárcano, la joven se habría descompensado bajo el agua por causas que aún se investigan, lo que le impidió ascender por sus propios medios hasta la embarcación.
Desde el momento en que se reportó la desaparición, el operativo incluyó un amplio despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Con el paso de las horas, fuentes vinculadas al procedimiento reconocieron que las probabilidades de hallarla con vida eran escasas, aunque insistieron en que la búsqueda continuaría hasta agotar todas las instancias.
Además de la autopsia, se tomaron muestras para estudios complementarios que serán incorporados al expediente judicial. En paralelo, se informó que un servicio fúnebre proveniente de la provincia de Buenos Aires arribará a la ciudad chubutense para trasladar los restos a Villa Ballester, localidad de la que era oriunda.