Tragedia en Puerto Madryn: la autopsia confirmó la causa de muerte de Sofía Devries, la joven que practicaba buceo

La fiscalía avanza con la investigación

Según informó La Nación, los primeros resultados forenses no evidenciaron signos de intervención de terceros y, de acuerdo con la información preliminar difundida por la fiscal a cargo, María Angélica Cárcano, la joven se habría descompensado bajo el agua por causas que aún se investigan, lo que le impidió ascender por sus propios medios hasta la embarcación.